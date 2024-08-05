Британские велогонщицы стали чемпионками ОИ на треке, обновив свой же мировой рекорд

В финальном заезде британки Кэти Марчант, Софи Кейпуэлл и Эмма Финукейн оказались быстрее новозеландской команды в составе Ребекки Петч, Шейн Фалтон и Эллесс Эндрюс. Бронзовые медали выиграли Паулина Грабош, Эмма Хинце и Леа Фридрих из Германии.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.