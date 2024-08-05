Лидер мирового сезона в прыжках с шестом британка Молли Кодери не прошла в финал Олимпиады

«Я в шоке. Это душераздирающе. Я очень разочарована и приношу извинения всем болельщикам, которые поддерживали меня. 4,55 — это высота, которую я прыгаю каждый день. У меня не было ни малейшего сомнения, что я пробьюсь в финал. Когда я не взяла третью попытку, то просто не верила тому, что происходит. Я нахожусь в хорошей форме и чувствовала себя великолепно. Нужно всё переварить», — приводит слова британки Daily Mail.