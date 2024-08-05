Российский ватерполист рвется к золоту Олимпиады со сборной Хорватии. У нее есть все шансы

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
21
18
14
2США
20
29
28
3Австралия
13
11
8
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Вольная борьба
Гандбол
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Синхронное плавание
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Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
Германия
Испания
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Кили Ходжкинсон
Тсиге Дугума
Мари Мораа
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Латвия
Литва
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Сифан Хассан
Надя Баттоклетти
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
Валери Эллман
Фэн Бинь
Сандра Элкашевич
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Легкая атлетика
Шест. Мужчины. Финал
Арманд Дюплантис
Сэм Кендрикс
Эммануил Каралис
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Женщины. Финал
Ноеми Фокс
Анжели Хуг
Кимберли Вудс
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Мужчины. Финал
Финн Батчер
Джозеф Кларк
Ноа Хегге
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Кунлавут Витидсарн
Виктор Аксельсен
Результаты
Стрельба
Скит. Командный зачет. Микст. Финал
Италия
США
Китай
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Цзии Чжиа
Сен Лакшья
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Симона Байлз
Джордан Чайлз
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Анхель Барахас
Тан Чиа-Хун
Чжан Бохен
Результаты
Гимнастика спортивная
Бревно. Женщины. Финал
Элис Д`Амато
Чжу Якинь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Мужчины. Финал
Зу Джинкуань
Илья Ковтун
Шинносуке Ока
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Ан Сеюн
Хе Бинь Джао
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Грегория Мариска Тунджунг
Каролина Марин
Результаты
Стрельба
Скоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Ли Юэхун
Чо Ен Чжэ
Ван Синьцзе
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Женщины. 1/2 финала
21:48скороТатьяна Вестон-УэббБриса Хеннеси
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
22:00скороСШАБразилия
Футбол. Мужчины. 1/2 финала
22:00скороФранция (олимп.)Египет (олимп.)
Серфинг. Мужчины
22:24скороМужчины. Матч за 3-е место
Водное поло. Мужчины. Группа A
22:40скороРумынияЧерногория
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
23:00скороШериф Юнусс / Ахмед ТиянМарко Гримальт / Эстебан Гримальт
Серфинг. Женщины
23:05скороЖенщины. Матч за 3-е место
Баскетбол 3x3. Мужчины. Финал
23:35скороФранцияНидерланды
Серфинг. Мужчины
23:46скороМужчины. Финал
Серфинг. Женщины
6.08скороЖенщины. Финал
Волейбол. Женщины
6.08скороЖенщины. 1/4 финала
Гандбол. Женщины
6.08скороЖенщины. 1/4 финала
Скалолазание. Женщины
6.08скороБоулдеринг. Женщины. Квалификация
Конный спорт. Микст
6.08скороКонкур, личное первество. Микст. Финал
Прыжки в воду. Мужчины
6.08скороТрамплин 3 м. Мужчины. Предварительный раунд
Вольная борьба. Женщины
6.08скороЖенщины. до 68 кг. Утешительный раунд
Баскетбол. Мужчины
6.08скороМужчины. 1/4 финала
Греко-римская борьба. Мужчины
6.08скороМужчины. до 60 кг. Утешительный раунд
Греко-римская борьба. Мужчины
6.08скороМужчины. до 130 кг. Утешительный раунд
Вольная борьба. Женщины
6.08скороЖенщины. до 50 кг. 1/8 финала
23:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский ватерполист рвется к золоту Олимпиады со сборной Хорватии. У нее есть все шансы

До 2021 года Константин Харьков выступал за нашу национальную команду, но сменил спортивное гражданство.

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Российский ватерполист рвется к золоту Олимпиады со сборной Хорватии. У нее есть все шансы | Источник: AFP 2023

Хорватия, действующий чемпион мира по водному поло, уступила США в заключительном матче группового этапа на олимпийском турнире (11:14). В четвертьфинал балканцы точно выйдут, но получат сильного соперника, что осложняет поход за золотом. И в нем есть русский след: один из лидеров «клетчатых» — Константин Харьков, который до 2021 года выступал за Россию.

Наша мужская команда по водному поло на стыке 1990-х и 2000-х была одной из сильнейших на планете: медали чемпионатов мира, серебро в Сиднее-2000 и бронза в Афинах-2004. Затем случился затяжной спад — даже квалифицироваться на Олимпиаду не удавалось ни разу. Ближе всего к этой цели россияне оказались в отборе на Игры в Токио, но по пенальти уступили… Хорватии.

Тогда Харьков и решил сменить гражданство — в этой стране он к тому моменту жил уже несколько лет и выступал за местный клуб.

— Хочется бороться за медали во всех соревнованиях, включая Олимпиаду, — объяснял свое решение Константин в интервью «СЭ». — Хорватия — одна из топовых сборных, постоянно входит в топ-4 на всех больших турнирах.

Харьков отбыл годичный карантин и уже на первом крупном турнире — ЧЕ-2022 — внес весомый вклад в победу «клетчатых». Затем в начале этого года последовал триумф на чемпионате мира в Дохе, и вот, долгожданные Олимпийские игры. Можно сказать, сбывшаяся мечта, ради которой все и затевалось.

Фоторепортаж
Чемпионы дня: 5 августа

— Каждый спортсмен мечтает попасть на Олимпиаду, — сказал Харьков. — Эта задача действительно выполнена. Теперь появилась следующая — нужно стремиться к наилучшему результату. Поражение от США усложняет эту задачу, предстоит встреча с испанцами, одними из фаворитов турнира. Посмотрим, не хочу ничего загадывать, чтобы не сглазить.

— В новую сборную быстро влились тогда, три года назад?

— Благодаря команде и тренерскому составу это вообще не стоило мне никакого труда. В Хорватии я уже около восьми лет, поэтому и обжился, и обвыкся там. Практически выучил язык — не скажу, что знаю в совершенстве, но процентов 80 понимаю.

— Если попробовать описать Хорватию в трех словах. Что это будут за эпитеты?

— Спорт, море и вкусная еда.

— А в России давно бывали?

— Стараюсь приезжать каждое лето — в зависимости от графика. Конечно, получается не так часто, как хотелось, — расписание очень сложное, особенно в этом году. Но надеюсь, что обязательно доеду.

— Скучаете?

— По близким людям — конечно. По родителям, по друзьям. К счастью, сейчас есть много способов общаться по телефону, по видеосвязи.

— Не возникало мысли перевезти на Балканы семью?

— Отец работает, мама тоже. Сестра учится. Так что пока я в Хорватии один.

— Не тяжело?

— Привычно. Уже давно уже один живу — лет с 13−14 был в спортивном интернате в Чехове, потом в Хорватии.

— Чехов недалеко от Москвы, туда мама может доехать.

— Мама и в Сплит ко мне может прилететь. Стараюсь и такое организовывать.

Мария Маркова

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X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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