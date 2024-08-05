Российский ватерполист рвется к золоту Олимпиады со сборной Хорватии. У нее есть все шансы
До 2021 года Константин Харьков выступал за нашу национальную команду, но сменил спортивное гражданство.
До 2021 года Константин Харьков выступал за нашу национальную команду, но сменил спортивное гражданство.
Хорватия, действующий чемпион мира по водному поло, уступила США в заключительном матче группового этапа на олимпийском турнире (11:14). В четвертьфинал балканцы точно выйдут, но получат сильного соперника, что осложняет поход за золотом. И в нем есть русский след: один из лидеров «клетчатых» — Константин Харьков, который до 2021 года выступал за Россию.
Наша мужская команда по водному поло на стыке 1990-х и 2000-х была одной из сильнейших на планете: медали чемпионатов мира, серебро в Сиднее-2000 и бронза в Афинах-2004. Затем случился затяжной спад — даже квалифицироваться на Олимпиаду не удавалось ни разу. Ближе всего к этой цели россияне оказались в отборе на Игры в Токио, но по пенальти уступили… Хорватии.
Тогда Харьков и решил сменить гражданство — в этой стране он к тому моменту жил уже несколько лет и выступал за местный клуб.
— Хочется бороться за медали во всех соревнованиях, включая Олимпиаду, — объяснял свое решение Константин в интервью «СЭ». — Хорватия — одна из топовых сборных, постоянно входит в топ-4 на всех больших турнирах.
Харьков отбыл годичный карантин и уже на первом крупном турнире — ЧЕ-2022 — внес весомый вклад в победу «клетчатых». Затем в начале этого года последовал триумф на чемпионате мира в Дохе, и вот, долгожданные Олимпийские игры. Можно сказать, сбывшаяся мечта, ради которой все и затевалось.
— Каждый спортсмен мечтает попасть на Олимпиаду, — сказал Харьков. — Эта задача действительно выполнена. Теперь появилась следующая — нужно стремиться к наилучшему результату. Поражение от США усложняет эту задачу, предстоит встреча с испанцами, одними из фаворитов турнира. Посмотрим, не хочу ничего загадывать, чтобы не сглазить.
— В новую сборную быстро влились тогда, три года назад?
— Благодаря команде и тренерскому составу это вообще не стоило мне никакого труда. В Хорватии я уже около восьми лет, поэтому и обжился, и обвыкся там. Практически выучил язык — не скажу, что знаю в совершенстве, но процентов 80 понимаю.
— Если попробовать описать Хорватию в трех словах. Что это будут за эпитеты?
— Спорт, море и вкусная еда.
— А в России давно бывали?
— Стараюсь приезжать каждое лето — в зависимости от графика. Конечно, получается не так часто, как хотелось, — расписание очень сложное, особенно в этом году. Но надеюсь, что обязательно доеду.
— Скучаете?
— По близким людям — конечно. По родителям, по друзьям. К счастью, сейчас есть много способов общаться по телефону, по видеосвязи.
— Не возникало мысли перевезти на Балканы семью?
— Отец работает, мама тоже. Сестра учится. Так что пока я в Хорватии один.
— Не тяжело?
— Привычно. Уже давно уже один живу — лет с 13−14 был в спортивном интернате в Чехове, потом в Хорватии.
— Чехов недалеко от Москвы, туда мама может доехать.
— Мама и в Сплит ко мне может прилететь. Стараюсь и такое организовывать.
Мария Маркова