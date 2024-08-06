Британка Кили Ходжкинсон стала победительницей ОИ на дистанции 800 м
Бегунья из Великобритании Кили Ходжкинсон выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Париже на дистанции 800 м. Её результат — 1.56,72.
Бегунья из Великобритании Кили Ходжкинсон выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Париже на дистанции 800 м. Её результат — 1.56,72.
Второй финишировала Тсиге Дугума из Эфиопии, отставшая от лидера на 0,43 секунды. Тройку сильнейших замкнула действующая чемпионка мира кенийка Мэри Мораа (1.57,42).
На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Ходжкинсон в 19-летнем возрасте завоевала серебряную медаль.
Олимпийские игры — 2024, Париж. 800 метров, женщины. Финал:
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года. Легкоатлетическая программа Игр закончится в последний день Олимпиады-2024.