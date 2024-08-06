Прыгун с шестом Дюплантис завоевал золото Олимпиады с мировым рекордом

Дюплантис в понедельник сначала побил олимпийский рекорд, показав результат 6,10 метра и побив достижение бразильца Тиаго Браса, установленное на Играх в Рио-де-Жанейро. Затем швед с третьей попытки взял планку на высоте 6,25 метра, побив на один сантиметр свое собственное достижение, поставленное 20 апреля. Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом.

Второе место занял американец Сэм Кендрикс (5,95), третьим стал грек Эммануил Каралис (5,90).

Дюплантису 24 года. Он также является двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы. Также на его счету серебро мирового первенства.

Олимпиада проходит с 26 июля по 11 августа. К Играм допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) атлеты выступают в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не отображаются в медальной таблице.