Волейболисты сборной США победили в матче четвертьфинала команду Бразилии

Встреча, прошедшая в понедельник в Париже, завершилась со счетом 3−1 (26:24, 28:30, 25:19, 25:19) в пользу американцев. У победителей самым результативным на площадке был Мэттью Андерсон, набравший 20 очков. У бразильцев 16 очков записал в свой актив Алан Соуза.

Олимпиада проходит с 26 июля по 11 августа. К Играм допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) атлеты выступают в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не отображаются в медальной таблице.