Волейболисты сборной США победили в матче четвертьфинала команду Бразилии
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Волейболисты сборной США пробились в полуфинал олимпийского турнира на Играх в Париже, победив в матче ¼ финала команду Бразилии.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Волейболисты сборной США пробились в полуфинал олимпийского турнира на Играх в Париже, победив в матче ¼ финала команду Бразилии.
Встреча, прошедшая в понедельник в Париже, завершилась со счетом 3−1 (26:24, 28:30, 25:19, 25:19) в пользу американцев. У победителей самым результативным на площадке был Мэттью Андерсон, набравший 20 очков. У бразильцев 16 очков записал в свой актив Алан Соуза.
Сборная США поспорит за выход в финал олимпийского турнира с командой Польши. В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Италии.
Олимпиада проходит с 26 июля по 11 августа. К Играм допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) атлеты выступают в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не отображаются в медальной таблице.