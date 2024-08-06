Байлз не обошла Латынину, пловчиху выгнали из Олимпийской деревни, китайцы лидируют. Итоги десятого дня Игр-2024

Всего было разыграно 20 комплектов наград. Китайские спортсмены завоевали две золотые медали: Ли Юэхун победил в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 метров, а гимнаст Цзинюань Цзоу — в упражнениях на параллельных брусьях. Всего у команды 21 золотая, 18 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Второе место занимает сборная США, в активе которой 20 золотых, 30 серебряных и 28 бронзовых наград. На третьем месте расположились австралийцы с 13 золотыми, 11 серебряными и восемью бронзовыми медалями.

Байлз упустила шанс повторить рекорд Латыниной

Американка не смогла повторить рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по числу золотых медалей на Олимпиадах. На Играх в Париже 27-летняя американка выиграла золото в командном и индивидуальном многоборье и опорном прыжке. Всего у нее семь золотых наград, у Латыниной — девять. Это лучший результат среди женщин, участвовавших в Олимпиадах за всю историю.

Байлз боролась за золотые награды в вольных упражнениях и в соревнованиях на бревне. На бревне американка стала пятой. Перед вольными упражнениями она травмировала ногу и в итоге стала второй, уступив бразильянке Ребеке Андраде. Бронзу получила еще одна американка Джордан Чайлз, которой повысили баллы после апелляции сборной США.

В прыжках с шестом установили новый рекорд

Швед Арман Дюплантис стал победителем Олимпиады. С третьей попытки он прыгнул на 6,25 метра, тем самым установив новый мировой рекорд. Предыдущее достижение также принадлежало ему. Кроме того, спортсмен установил новый олимпийский рекорд.

На втором месте расположился американец Гэвин Сэм Кендрикс (5,95 метра). Третьим стал грек Эммануил Каралис (5,90 метра).

В Олимпийской деревне произошла череда скандалов

Сначала чемпион Олимпийских игр‑2024 по плаванию итальянец Томас Чеккон спал на улице из-за жары. На кадрах, снятых саудовским гребцом Хусейном Алирезом, спортсмен лежал на полотенце на траве и спал. Алиреза указал, что это произошло в парке на территории Олимпийской деревни.

До этого Чеккон пожаловался на жару в комнатах спортсменов из-за отсутствия кондиционеров. Также он выразил недовольство качеством питания атлетов.

В деревне отсутствует кондиционер, невыносимо жарко, плохо кормят. Многие из-за этого съехали. Сначала — дождь, затем — жара, мы не высыпаемся. Томас Чеккон итальянский пловец

Чеккон завоевал золото на дистанции 100 метров на спине. В эстафете четыре по 100 вольным стилем он стал бронзовым призером.

Также в этот день олимпийский комитет Парагвая выгнал пловчиху Луану Алонсо из Олимпийской деревни в Париже. Причиной стало то, что спортсменка провела ночь за пределами деревни. В результате парагвайская сторона потребовала от Алонсо немедленно покинуть Олимпийскую деревню, поведение пловчихи назвали неподобающим.

На Олимпиаде в Париже Алонсо приняла участие в заплыве на 100 метров баттерфляем. Она выбыла в квалификационном раунде, заняв шестое место.

Провалившая гендерный тест боксерша выступила с призывом из-за травли

Алжирка Иман Хелиф обратилась к людям по всему миру и попросила придерживаться олимпийских принципов и Олимпийской хартии и воздерживаться от травли спортсменов. «Потому что это несет последствия, серьезные последствия. Это может уничтожить человека. Уничтожить его мысли, дух и разум. Поэтому я прошу людей воздержаться от травли», — заявила она.

При этом глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев призвал Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин доказать, что они женщины. Он посчитал, что спортсменки должны показать бумаги из роддома и результаты подробного осмотра. По мнению Кремлева, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и его команда избегают этой проблемы.

Если бы меня обвинили, что я не мужчина, а женщина, я бы принес все документы и прошел обследование. Но я настоящий мужчина, я не женщина. Умар Кремлев глава IBA

Организаторы Олимпиады открестились от обвинений из-за грязной Сены

Заместитель мэра Парижа по вопросам спорта и Олимпийских игр Пьер Рабадан отказался связывать госпитализацию бельгийской триатлонистки Клэр Мишель с качеством воды в реке. Рабадан отметил, что к врачам обращались не только атлеты, которые плавали в реке.

На сегодняшний день мы не можем установить никакой связи между больными спортсменами и качеством воды в Сене. Пьер Рабадан заместитель мэра Парижа

Мишель госпитализировали 4 августа. У нее обнаружили кишечную палочку. Из-за этого сборной Бельгии пришлось сняться со смешанной эстафеты.

Позднее кишечную инфекцию обнаружили еще у двух атлетов — швейцарских триатлонистов Адриена Бриффода и Симона Вестерманна. Они также пропустили смешанную эстафету.

Гимнасту пообещали пожизненный запас лапши за медаль на Олимпиаде

Филиппинский гимнаст Карлос Юло получит от местных бизнесменов полностью меблированную двухкомнатную квартиру, пожизненные поставки еды, запеченных макарон с сыром и курицы инасал. Также ему готовы предоставить бесплатный комплект фар, фотосессию и вечный запас чехлов на телефон. Кроме того, врач пообещал бесплатные консультации и эндоскопические процедуры после достижения атлетом 45 лет.

Юло предложили франшизу на бизнес по производству кофе и лимонных напитков. Также он может подписать контракт на 10 миллионов фунтов стерлингов и стать послом бренда косметической клиники.

На Играх-2024 Юло стал двукратным олимпийским чемпионом. Он занял первое место в вольных упражнениях и в опорном прыжке. Гимнаст стал первым мужчиной-чемпионом Игр из своей страны.