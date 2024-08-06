Американцы радовались недолго. Китай сбросил США с первого места в медальном зачёте

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
21
18
14
2США
20
30
28
3Австралия
13
11
8
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Франция
Нидерланды
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
Германия
Испания
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Кили Ходжкинсон
Тсиге Дугума
Мари Мораа
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Латвия
Литва
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Сифан Хассан
Надя Баттоклетти
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
Валери Эллман
Фэн Бинь
Сандра Элкашевич
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Легкая атлетика
Шест. Мужчины. Финал
Арманд Дюплантис
Сэм Кендрикс
Эммануил Каралис
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Женщины. Финал
Ноеми Фокс
Анжели Хуг
Кимберли Вудс
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Мужчины. Финал
Финн Батчер
Джозеф Кларк
Ноа Хегге
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Кунлавут Витидсарн
Виктор Аксельсен
Результаты
Стрельба
Скит. Командный зачет. Микст. Финал
Италия
США
Китай
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Цзии Чжиа
Сен Лакшья
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Симона Байлз
Джордан Чайлз
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Анхель Барахас
Тан Чиа-Хун
Чжан Бохен
Результаты
Гимнастика спортивная
Бревно. Женщины. Финал
Элис Д`Амато
Чжу Якинь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Мужчины. Финал
Зу Джинкуань
Илья Ковтун
Шинносуке Ока
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Ан Сеюн
Хе Бинь Джао
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Грегория Мариска Тунджунг
Каролина Марин
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Мужчины
5.08скороМужчины. Финал
Серфинг. Женщины
00:27скороЖенщины. Финал
Волейбол. Женщины
10:00скороЖенщины. 1/4 финала
Гандбол. Женщины
10:30скороЖенщины. 1/4 финала
Скалолазание. Женщины
11:00скороБоулдеринг. Женщины. Квалификация
Конный спорт. Микст
11:00скороКонкур, личное первество. Микст. Финал
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Предварительный раунд
Вольная борьба. Женщины
12:00скороЖенщины. до 68 кг. Утешительный раунд
Баскетбол. Мужчины
12:00скороМужчины. 1/4 финала
Греко-римская борьба. Мужчины
12:00скороМужчины. до 60 кг. Утешительный раунд
Греко-римская борьба. Мужчины
12:00скороМужчины. до 130 кг. Утешительный раунд
Вольная борьба. Женщины
12:30скороЖенщины. до 50 кг. 1/8 финала
Греко-римская борьба. Мужчины
12:30скороМужчины. до 97 кг. 1/8 финала
Греко-римская борьба. Мужчины
12:30скороМужчины. до 77 кг. 1/8 финала
Парусный спорт. Женщины
13:00скороILCA 6. Женщины. Финал
Парусный спорт. Мужчины
13:00скороILCA 7. Мужчины. Финал
Скейтбординг. Женщины
13:30скороПарк. Женщины. Квалификация
Вольная борьба. Женщины
13:50скороЖенщины. до 50 кг. 1/4 финала
Греко-римская борьба. Мужчины
13:50скороМужчины. до 77 кг. 1/4 финала
Греко-римская борьба. Мужчины
13:50скороМужчины. до 97 кг. 1/4 финала
01:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Американцы радовались недолго. Китай сбросил США с первого места в медальном зачёте

Ещё вчера «звёздно-полосатые» были чуть-чуть впереди.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

10-й день Олимпийских игр в Париже получился чуть ли не расслабляющим по сравнению с концом предыдущей недели, когда медали сыпались на атлетов из рога изобилия. 5 августа было разыграно «лишь» 20 комплектов наград.

Чуть-чуть расслабились и лидеры медального зачёта. Американцы и китайцы на обе сборные выиграли лишь три золота. Китай — два, США — одно.

Накануне американцы впервые с начала Олимпиады достали своих конкурентов по количеству золотых наград, а по серебряным и бронзовым опередили, поэтому взобрались на первую строчку. Но теперь её пришлось уступить. Золото для США в понедельник выиграл только метатель диска Валари Оллман. Поэтому у них 20 — 30 — 28 по медалям. У китайцев же отличились гимнаст и стрелок — и они вновь впереди: 21 — 18 — 14.

На третье место, но уже с большим отставанием, вырвалась Австралия, в составе которой зажгли представители гребного слалома (13 — 11 — 8). Франция без свежего золота держится на четвёртой позиции: 12 — 16 — 18.

Россия, если бы её медали отражались в таблице, была бы на 55-м месте. Впрочем, неудивительно: одним серебром на Играх никого не удивишь.

Михаил Чесалин

Читайте также от «Чемпионат.com»
Жертва Олимпиады. Спортсменка заразилась кишечной палочкой после заплыва
«Это беспредел, убийство команды». Главный судейский скандал сезона в РПЛ
Сверхчеловек из Китая впервые отобрал у США золото!
Лучший месяц в карьере Мирры!
Все фотогалереи
ВидеоФото
18Чемпионы дня: 5 августа
19Андреева и Шнайдер принесли России первые медали ОИ
1537-летний Джокович впервые выиграл Олимпиаду
20Чемпионы дня: 4 августа
22Турнир по гимнастике на Олимпийских играх
29Чемпионы дня: 3 августа
21Чемпионы дня: 2 августа
13Русая коса и игра теней: Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
18Батутистка Бладцева стала пятой на Олимпиаде
13Обмен шортами после матча: татуировки олимпийцев в Париже
Главные темы
Футбольная Испания снова в финале!
Российский ватерполист рвется к золоту ОИ со сборной Хорватии
Дюплантис выиграл золото с мировым рекордом!
Скандал на ОИ: чемпионку мира дисквалифицировали и лишили медали
Кенийка Чебет стала олимпийской чемпионкой в беге на 5000 метров
Прыгун с шестом Дюплантис завоевал золото Олимпиады с мировым рекордом
Женская сборная США завоевала бронзовую медаль в баскетболе 3×3 на ОИ-2024
Лидер мирового сезона в прыжках с шестом британка Молли Кодери не прошла в финал Олимпиады
Симона Байлз была недовольна поведением зрителей после неудачи на бревне в финале ОИ-2024
Британские велогонщицы стали чемпионками ОИ на треке, обновив свой же мировой рекорд
Сборная Испании вырвала победу над Марокко на последних минутах и вышла в финал ОИ-2024
Франция обыграла олимпийских чемпионов баскетбола 3×3 Токио в полуфинале Олимпиады-2024
Алжирская боксерша Хелиф — о гендерном скандале на ОИ: «Итальянская соперница хорошо знает меня много лет»
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Стало известно, почему задержали финал мужской стометровки. Хулиган рвался на беговые дорожки
Россию чествовали у Эйфелевой башни и вспомнили хорошими словами. Неожиданный поворот на Олимпиаде
Французские волейболисты победили Германию в четвертьфинале Олимпиады, проиграв две первых партии
Сметову подарили новый Lexus и квартиру за золото Олимпиады-2024
Бибосынов сделал заявление после битвы с узбеком на Олимпиаде
Организаторы Олимпиады-2024 нарушили протокол награждения двух бронзовых призеров
Роднина: Андреева и Шнайдер завоевали медаль для себя, для страны и для наших болельщиков
Снуп Догг заработает на Олимпиаде более $ 8,5 млн — источник
Пловчиха из Израиля пропустила финальный заплыв Олимпиады из-за ужина МОК
Китаянка вышла на олимпийский пьедестал с испанским флагом. Так она поддержала травмированную соперницу
Мощь Бразилии и слёзы Японии. Кто сыграет в ¼ финала Олимпиады в женском волейболе
«Поверьте, наши теннисисты делали все, чтобы в России ими гордились». Колонка Евгения Кафельникова
Новозеландский гребец Финн Батчер стал чемпионом ОИ-2024 в классе «слалом-экстрим»
Австралия выиграла гребной слалом среди женщин в классе «экстрим» на Олимпиаде в Париже
Датчанин Аксельсен завоевал золото Игр в Париже в бадминтоне
Дуэт из Италии выиграл золото Олимпиады в стендовой стрельбе
Симона Байлз упустила золото в вольных упражнениях на ОИ-2024
Казахстанский борец преподнес сенсацию на Олимпиаде-2024
Итальянские волейболисты отыгрались с 0:2 у сборной Японии в четвертьфинале Олимпиады
Первая беженка-призёр ОИ. Невероятная история Синди Нгамба
ПКР подал заявки на участие 92 спортсменов в Паралимпиаде-2024
Польская спортсменка побила мировой рекорд в скалолазании: видео
Новая королева брусьев — француженка, но выступает за Алжир. На родине ее затравили
Во Франции задержали австралийца при попытке сорвать олимпийский забег
«У тебя ещё 20 Олимпиад впереди». Джокович обратился к Алькарасу после финала Игр-2024
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Японец Синноскуэ Ока завоевал золото ОИ-2024 на перекладине
Взяла на себя роль лидера. Диана Шнайдер раскрылась на Олимпиаде с новой стороны
Симона Байлз не сможет догнать Латынину по золотым медалям на ОИ
Байлз сенсационно осталась без медали. Величайшей гимнасткой ей не быть!
Пловчиху из Парагвая выгнали из Олимпийской деревни
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь