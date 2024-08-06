Американцы радовались недолго. Китай сбросил США с первого места в медальном зачёте

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10-й день Олимпийских игр в Париже получился чуть ли не расслабляющим по сравнению с концом предыдущей недели, когда медали сыпались на атлетов из рога изобилия. 5 августа было разыграно «лишь» 20 комплектов наград.

Чуть-чуть расслабились и лидеры медального зачёта. Американцы и китайцы на обе сборные выиграли лишь три золота. Китай — два, США — одно.

Накануне американцы впервые с начала Олимпиады достали своих конкурентов по количеству золотых наград, а по серебряным и бронзовым опередили, поэтому взобрались на первую строчку. Но теперь её пришлось уступить. Золото для США в понедельник выиграл только метатель диска Валари Оллман. Поэтому у них 20 — 30 — 28 по медалям. У китайцев же отличились гимнаст и стрелок — и они вновь впереди: 21 — 18 — 14.

На третье место, но уже с большим отставанием, вырвалась Австралия, в составе которой зажгли представители гребного слалома (13 — 11 — 8). Франция без свежего золота держится на четвёртой позиции: 12 — 16 — 18.

Россия, если бы её медали отражались в таблице, была бы на 55-м месте. Впрочем, неудивительно: одним серебром на Играх никого не удивишь.