Пловчиха из Парагвая отрицает, что ее выгнали из Олимпийский деревни
Парагвайская пловчиха Луана Алонсо опровергла слухи о том, что ее выгнали из Олимпийской деревни.
Парагвайская пловчиха Луана Алонсо опровергла слухи о том, что ее выгнали из Олимпийской деревни.
Ранее в СМИ сообщили, что Алонсо попросили покинуть Олимпийскую деревню из-за того, что она не ночевала на ее территории. По данным источника, НОК Парагвая считает, что Алонсо своим примером разлагает атмосферу внутри сборной. После инцидента спортсменка опубликовала видеоролик в социальных сетях, на кадрах которого видно, что она находится в США.
«Я просто хотела уточнить, что меня никуда не выводили и не выгоняли, пожалуйста, прекратите распространять ложную информацию. Я не хочу делать никаких заявлений, но я также не позволю лжи повлиять на меня», — написала Алонсо в одной из своих соцсетей.
20-летняя Луана Алонсо неудачно выступила на дистанции 100 метров баттерфляем и объявила о завершении карьеры.
Победителем общего зачета в плавании стала сборная США. Американские спортсмены завоевали 8 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых наград.
Летние Олимпийские игры продлятся в Париже до 11 августа.