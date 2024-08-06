Пловчиха из Парагвая отрицает, что ее выгнали из Олимпийский деревни

Ранее в СМИ сообщили, что Алонсо попросили покинуть Олимпийскую деревню из-за того, что она не ночевала на ее территории. По данным источника, НОК Парагвая считает, что Алонсо своим примером разлагает атмосферу внутри сборной. После инцидента спортсменка опубликовала видеоролик в социальных сетях, на кадрах которого видно, что она находится в США.

«Я просто хотела уточнить, что меня никуда не выводили и не выгоняли, пожалуйста, прекратите распространять ложную информацию. Я не хочу делать никаких заявлений, но я также не позволю лжи повлиять на меня», — написала Алонсо в одной из своих соцсетей.

20-летняя Луана Алонсо неудачно выступила на дистанции 100 метров баттерфляем и объявила о завершении карьеры.

Победителем общего зачета в плавании стала сборная США. Американские спортсмены завоевали 8 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых наград.