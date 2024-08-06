Пробы участников Олимпиады в Париже могут перепроверять на допинг до 2034 года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Допинг-пробы, взятые у спортсменов во время Олимпийских игр в Париже, будут храниться 10 лет, в течение которых они могут быть перепроверены на наличие запрещенных веществ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, пробы могут храниться до 10 лет после их первоначального анализа и сохранять ту же юридическую силу в случае дальнейшего анализа и судебного преследования, — рассказал собеседник ТАСС. — Пробы не хранятся в WADA, подписавшие кодекс организации должны иметь письменную стратегию хранения и дальнейшего анализа в рамках своих программ тестирования».

«ITA (Международное агентство допинг-тестирования — прим. ТАСС) от имени МОК (Международного олимпийского комитета — прим. ТАСС) будет хранить пробы с Олимпийских игр 2024 года для возможного повторного анализа в течение 10 лет», — добавил представитель WADA.