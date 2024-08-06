Участник Олимпиады отстранен за нарушение антидопинговых правил

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Греции, участник Олимпийских игр в Париже от Греции был отстранен за нарушение антидопинговых правил.

Спортсмены из Греции завоевали в Париже шесть медалей. Серебряную медаль в плавании на дистанции в 200 метров на спине принес своей команде Апостолос Христу. Остальные медали — бронзовые: в мужских и женских двойках-парных в академической гребле, Теодорос Целидис в дзюдо в весовой категории до 90 килограммов, Элефтериос Петруниас в упражнениях на кольцах в гимнастике и Эммануил Каралис в прыжках с шестом.