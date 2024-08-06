Участник Олимпиады отстранен за нарушение антидопинговых правил
Известно, что спортсмен выступает за команду Греции, но его имя пока не разглашается.
Известно, что спортсмен выступает за команду Греции, но его имя пока не разглашается.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Греции, участник Олимпийских игр в Париже от Греции был отстранен за нарушение антидопинговых правил.
По информации источника, спортсмена попросили покинуть Олимпийскую деревню. Атлет может запросить повторный допинг-тест.
Спортсмены из Греции завоевали в Париже шесть медалей. Серебряную медаль в плавании на дистанции в 200 метров на спине принес своей команде Апостолос Христу. Остальные медали — бронзовые: в мужских и женских двойках-парных в академической гребле, Теодорос Целидис в дзюдо в весовой категории до 90 килограммов, Элефтериос Петруниас в упражнениях на кольцах в гимнастике и Эммануил Каралис в прыжках с шестом.
Допинговых скандалов на XXXIII Олимпийский момент на данный момент почти не было. Ранее выступающая в боксе Синтия Огунсемилоре из Нигерии была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.