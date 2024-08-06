Легкоатлет из Казахстана получил дисквалификацию на Олимпиаде в Париже

Казахстанский легкоатлет Давид Ефремов выступил в утешительном раунде дисциплины бег на 110 метров с барьерами на Олимпийских играх в Париже, передает Tengri Sport.

В квалификации он преодолел дистанцию за 13.88 секунды, что позволило ему стать седьмым во втором забеге.

Но напрямую в полуфинал ему отобраться не удалось. В утешительном раунде он получил дисквалификацию из-за фальстарта. Он стартовал на 0,209 тысячных раньше начала забега.

Ранее казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал Олимпиады-2024 в Париже. А другая представительница Казахстана Дейзи Джепкемей не смогла отобраться в финал Игр-2024, став только десятой (9:24.69).

Американский бегун Ноа Лайлс стал олимпийским чемпионом в беге на сто метров на Играх в Париже. При этом все восемь участников олимпийского финала смогли показать результат быстрее 10 секунд, а победителя определили пять тысячных секунды.