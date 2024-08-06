Чемпион ОИ-2020 пожаловался на червей в еде в олимпийской деревне
Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити пожаловался на качество еды в олимпийской деревне на Играх-2024 в Париже. Об этом сообщает iNews.
Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити пожаловался на качество еды в олимпийской деревне на Играх-2024 в Париже. Об этом сообщает iNews.
По словам 29-летнего британца, спортсмены находят червей в рыбе, которую им дают в ресторанах олимпийской деревни.
«Питание здесь не соответствует уровню, на котором должны выступать спортсмены. Мы обязаны показывать все, на что способны. В Токио еда была потрясающей, в Рио — просто невероятной. Но в этот раз… не было достаточного количества протеиновых блюд, длинные очереди, ожидание еды по 30 минут из-за отсутствия системы очередей.
Я хочу мяса, мне нужно мясо для выступления, и это то, что я ем дома. Так почему я должен что-то менять? Мне нравится рыба, а люди находят в ней червей. Это никуда не годится. Мы смотрим на лучших в мире, и мы кормим их не самым лучшим. Я просто хочу, чтобы люди лучше справлялись со своими ролями и работой. И думаю, что именно спортсмены являются лучшим примером для подражания», — сказал Пити.
На Олимпийских играх в Париже Пити завоевал серебряную медаль на своей коронной дистанции 100 метров брассом. На Олимпиадах в Рио и Токио британец побеждал на этой дистанции.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.