Чемпион ОИ-2020 пожаловался на червей в еде в олимпийской деревне

«Питание здесь не соответствует уровню, на котором должны выступать спортсмены. Мы обязаны показывать все, на что способны. В Токио еда была потрясающей, в Рио — просто невероятной. Но в этот раз… не было достаточного количества протеиновых блюд, длинные очереди, ожидание еды по 30 минут из-за отсутствия системы очередей.



Я хочу мяса, мне нужно мясо для выступления, и это то, что я ем дома. Так почему я должен что-то менять? Мне нравится рыба, а люди находят в ней червей. Это никуда не годится. Мы смотрим на лучших в мире, и мы кормим их не самым лучшим. Я просто хочу, чтобы люди лучше справлялись со своими ролями и работой. И думаю, что именно спортсмены являются лучшим примером для подражания», — сказал Пити.