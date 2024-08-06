Дюплантис — о рекорде: Не осознал, какой это фантастический момент
Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом Арман Дюплантис поделился эмоциями после установления нового мирового рекорда (6,25 м) в финале Олимпиады в Париже.
Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом Арман Дюплантис поделился эмоциями после установления нового мирового рекорда (6,25 м) в финале Олимпиады в Париже.
Напомним, Дюплантис установил новый мировой рекорд, шведский спортсмен взял планку на высоте 6,25 метра, побив на один сантиметр свое собственное достижение, поставленное 20 апреля. Для Армана Дюплантиса золото Олиспийских игр в Париже стало вторым в карьере. На Играх в Токио он также выиграл соревнования, прыгнув на 6,02 метра.
«Еще пока не осознал, насколько фантастическим был этот момент. Такие вещи кажутся нереальными, это выход за пределы моего тела.
Что я могу сказать? Я только что побил мировой рекорд на Олимпиаде — главном соревновании в прыжках с шестом из всех возможных. С детства моей самой заветной мечтой было побить мировой рекорд на Олимпиаде, и мне удалось сделать это перед самой невероятной публикой из всех, перед которыми я когда-либо выступал. Я старался собраться с мыслями, насколько это было возможно. Толпа сходила с ума. Было так громко, словно это матч в американском футболе.
У меня есть небольшой опыт выступления на стадионе вместимостью 100 000 человек, но я никогда не был в центре внимания. Я просто пытался направить энергию, которую все давали мне, а зрители давали мне ее очень много. Все получилось», — приводит слова Дюплантиса World Athletics.