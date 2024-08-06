Дюплантис — о рекорде: Не осознал, какой это фантастический момент

«Еще пока не осознал, насколько фантастическим был этот момент. Такие вещи кажутся нереальными, это выход за пределы моего тела.



Что я могу сказать? Я только что побил мировой рекорд на Олимпиаде — главном соревновании в прыжках с шестом из всех возможных. С детства моей самой заветной мечтой было побить мировой рекорд на Олимпиаде, и мне удалось сделать это перед самой невероятной публикой из всех, перед которыми я когда-либо выступал. Я старался собраться с мыслями, насколько это было возможно. Толпа сходила с ума. Было так громко, словно это матч в американском футболе.



У меня есть небольшой опыт выступления на стадионе вместимостью 100 000 человек, но я никогда не был в центре внимания. Я просто пытался направить энергию, которую все давали мне, а зрители давали мне ее очень много. Все получилось», — приводит слова Дюплантиса World Athletics.