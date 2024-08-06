Сборная Сербии по баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады, отыграв отставание в 24 очка
В четвертьфинальном матче мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже Сербия одержала победу над Австралией.
В четвертьфинальном матче мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже Сербия одержала победу над Австралией.
Сербские баскетболисты, которые в начале второй четверти уступали с разницей в 24 очка, в упорной борьбе в овертайме добились победы со счетом 95:90.
Самым результативными игроками на площадке стали австралийцы Патти Миллс (26 очков) и Джош Гидди (25). У сербов дабл-дабл из 21 очка и 14 подборов оформил лидер команды Никола Йокич.
За выход в финал олимпийского турнира Сербия сразится с победителем матча Бразилия — США.