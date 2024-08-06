Мировой рекордсмен в беге на 5 000 м снялся с забега на Олимпиаде в Париже

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Легкоатлет Джошуа Чептегеи из Уганды, которому принадлежит мировой рекорд в беге на 5 000 м, не примет участия в соревнованиях в этой дисциплине на Олимпийских играх в Париже. Об этом спортсмен сообщил в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России).

2 августа Чептегеи стал победителем Олимпиады в Париже в беге на 10 000 м.

«Я так горжусь тем, что завоевал олимпийское золото на 10 000 м. Эта золотая медаль завершает мою коллекцию после побед на чемпионате мира и установления мирового рекорда. После обсуждения с моей командой мы решили, что лучше не соревноваться на 5 000 м. Спасибо всем за поддержку и до скорой встречи», — написал атлет.

Чептегеи 27 лет. Он является победителем Олимпийских игр в Токио в беге на 5 000 м. Мировой рекорд на этой дистанции спортсмен установил в августе 2020 года, показав результат 12 минут 35,36 секунды на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Также атлет трижды побеждал на чемпионатах мира в беге на 10 000 м (2019, 2022, 2023) и завоевал в этой дисциплине серебряную медаль Игр в Токио.

Квалификация в беге на 5 000 м у мужчин на Олимпиаде в Париже должна пройти 7 августа. Финал состоится 10 августа.

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