«MVP! MVP!» Йокич вытащил безнадежный матч для Сербии — как это было изнутри

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Близкая сердцу российского болельщика сборная Сербии вышла в полуфинал Олимпиады. Вернее, не вышла — она туда вползла, отыгравшись с «-24» в матче с Австралией. И победа стала возможной только благодаря Николе Йокичу.

Хотя в первой половине встречи казалось, что для Николы это будет бесславный матч. Он был пассивен, не творил привычную для себя трудовую магию, и вместе с этим гасла вся сборная Сербии. А у Австралии, наоборот, получалось всё — в какой-то момент статистика удачных попаданий с игры достигла 20 из 26 попыток. А Патти Миллз, у которого корзина засасывала вообще любой бросок, набрал 18 очков в определённом промежутке — больше, чем вся сборная Сербии. В каком же огне был этот парень!

В начале второй четверти разрыв дошёл до страшных 24 очков. И в этот момент у Йокича как будто кто-то переключил тумблер. Он начал носиться по всей площадке, отрабатывать в защите и собирать абсолютно все подборы. С трибуны это производило нереальное впечатление. И вместе с этим полетело и у всей остальной сборной Сербии — теперь кольцо засасывало уже почти каждый их бросок. Это почувствовали и трибуны. Сербские болельщики, молчавшие первую часть матча, завелись и начали встречать гулом каждое касание мяча австралийцами. А когда Йокич двумя штрафными сократил отрыв до 12 очков, вся арена начала скандировать: «MVP! MVP! MVP!».

К середине третьей четверти счёт сравнялся. К этому моменту Йокич уже был с запасом лидером по игровому времени среди всех игроков на площадке, но при этом вообще не покидал паркет. И при всей этой нагрузке он продолжал отдавать гениальные передачи и зачищать под кольцом всё.

И вот кульминация всего матча — у Сербии преимущество в два очка, а у Австралии — девять секунд на атаку. Завершать её доверяют Миллзу, а обороняется против него Йокич. Никола делает всё, чтобы не дать австралийцу бросить трёхочковый, и выжимает его в двухочковую зону, откуда Миллз всё-таки реализовывает невероятной трудности бросок. Йокич провожает мяч взглядом и расстроенно стучит по себе руками. «Не сломается ли после этого?» — промелькнуло у меня в голове. Но в этом и есть величие серба. В овертайме тумблер переключился в турборежим. Невероятный блок-шот, потом нетипичная ошибка при пасе спиной, которая была исправлена моментальным возвращением в защиту и перехватом. И кульминация вечера — два решающих двухочковых, которые были заброшены будто на тренировке.

Когда прозвучала сирена, мяч был именно в руках у Йокича. И на лице серба не дрогнуло ни мускула. Его сборная благодаря ему вытащила сложнейший матч, а эмоций — 0. Ну разве не король?