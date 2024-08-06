Сборная беженцев на Олимпиаде: как появилась и что за люди туда попадают

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
22
19
14
2США
21
30
28
3Австралия
14
12
8
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
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Гимнастика художественная
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Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Серфинг
Мужчины. Финал
Каули Вааст
Джек Робинсон
Результаты
Серфинг
Женщины. Матч за 3-е место
Йоханн Дефай
Бриса Хеннеси
Результаты
Серфинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Алонсо Корреа
Габриэл Медина
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Кэролайн Маркс
Татьяна Вестон-Уэбб
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Франция
Нидерланды
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
Германия
Испания
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Кили Ходжкинсон
Тсиге Дугума
Мари Мораа
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Латвия
Литва
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Сифан Хассан
Надя Баттоклетти
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
Валери Эллман
Фэн Бинь
Сандра Элкашевич
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Легкая атлетика
Шест. Мужчины. Финал
Арманд Дюплантис
Сэм Кендрикс
Эммануил Каралис
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Женщины. Финал
Ноеми Фокс
Анжели Хуг
Кимберли Вудс
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Мужчины. Финал
Финн Батчер
Джозеф Кларк
Ноа Хегге
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала
20:00скороГерманияИндия
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороГруппы. Женщины. Произвольная программа. Квалификация
Греко-римская борьба. Мужчины. Финал
20:55скороКенихиро ФумитаЦао Лигуо
Легкая атлетика. Женщины
21:00скороМолот. Женщины. Финал
Настольный теннис. Женщины. 1/4 финала
21:00скороТаиландЯпония
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
21:00скороШвецияГермания
Велоспорт - Трек. Мужчины
21:05скороКомандный спринт. Мужчины. Заезд за 3-е место
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
21:05скороАмин МирзазаедСаба Шариати
Велоспорт - Трек. Мужчины
21:10скороКомандный спринт. Мужчины. Финал
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
21:15скороАбдельлатиф МохамедМен Личже
Легкая атлетика. Мужчины
21:20скороПрыжки в длину. Мужчины. Финал
Греко-римская борьба. Мужчины. Финал
21:30скороМихаин Лопес НуньесЯсмани Акоста Фернандес
Водное поло. Женщины. 1/4 финала
21:35скороВенгрияСША
Легкая атлетика. Мужчины
21:50скоро1500 м. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
21:50скороБусе Тосун ЧавушоглуСол Кум Пак
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
22:00скороНонока ОдзакиБлессинг Оборудуру
Волейбол. Женщины. 1/4 финала
22:00скороИталияСербия
Футбол. Женщины. 1/2 финала
22:00скороБразилия (олимп.)Испания (олимп.)
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
22:00скороМариафе Артачо / Таликва КлэнсиЗоэ Верже-Депре / Эсме Бебнер
Легкая атлетика. Женщины
22:10скоро3000 м с/п. Женщины. Финал
20:48 (мск), источник: Sports

Сборная беженцев на Олимпиаде: как появилась и что за люди туда попадают

Есть первая в истории медаль.

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Источник: Reuters

Боксерша камерунского происхождения Синди Нгамба вышла в полуфинал олимпийского турнира — ей гарантирована как минимум бронза. Эта особенная медаль — первая для команды беженцев. Ее в Париже представляют 36 спортсменов из 11 стран. Но почему для участников, чьи страны не отстранены, потребовалась дополнительная команда? Объясняем явление.

Откуда взялась такая сборная

В 2015 году Томас Бах предложил спонсировать спортсменов, которые покинули родные страны, и им нельзя за них выступать — например, из-за политического преследования. Идея появилась на фоне миграционного кризиса, когда даже профессиональные спортсмены официально получали статус беженца.

На Олимпиаде в Рио в статусе беженца выступили десять человек, а через пять лет в Токио — уже 29. Примечательно, что никто из этих 39 спортсменов не приехал в Париж — команда полностью обновилась. Для большинства даже шанс на Олимпиаде не стал трамплином к стабильной карьере профессионала.

И да: это действительно полноценная сборная, которая проводит сборы в одном месте. Как говорят спортсмены, многообразие языков и культур идет только на пользу. Команду спонсирует отдельный комитет, который организует условия не только профессионалам, но и спортсменам-любителям.

Получить право участвовать может любой беженец (сейчас, по данным ООН, их больше 114 млн человек), который по серьезной причине не может представлять государство.

Источник: Reuters

Кто выступает за сборную беженцев

В Париже за команду выступают спортсмены из 11 стран. Больше всего выходцев Ирана (14 человек), дальше идут Афганистан и Сирия (по пять). Помимо африканских стран, также представлены Венесуэла и Куба.

Большинство из них, помимо спорта, заняты обычной работой. Например, иранский тяжелоатлет Иман Махдави по ночам охраняет ночной клуб, а эфиопская бегунья Фарида Абароге работает упаковщицей на складе.

Источник: Reuters

Также всех объединяет непростая история эмиграции. В основном — из-за войн, политического несогласия и дискриминации. Афганская танцовщица брейк-данса Манижа Талаш рассказывала, что ее чуть не погубила популярность: ролики с ее танцами распространялись в интернете, и после прихода к власти «Талибана» (организация признана в России террористической) она для безопасности даже сменила фамилию.

А почему Синди Нгамба не дерется за Камерун?

Камерун скромно представлен в Париже — всего шесть человек. И пока никто из них ничего не выиграл.

Нгамба могла бы принести Камеруну медаль, но она уехала в Великобританию еще ребенком — во время антиправительственных погромов похищали детей, и родители вывезли ее из страны.

Впрочем, Нгамба признается: даже в Британии чувствует небезопасность и предвзятость — ее без причины задерживали и угрожали депортацией.

Источник: AP 2023

В Камерун она не собирается — в том числе, и из-за местных законов, которые противоречат ее сексуальной ориентации. Нгамба хочет представлять Великобританию, но ей все еще отказывают в гражданстве. Поэтому на Олимпиаду у нее пока один путь — через сборную беженцев.

Как страны относятся к тому, что их граждане выступают фактически в нейтральном статусе?

Большинство — никак. По крайней мере, только Куба выразила официальное недовольство и потребовала МОК отстранить двух спортсменов — потому что они не могут считаться беженцами. Но статус за ними сохранился.

Тяжелоатлет Рамиро Ромеро участвовал в оппозиционной акции в Гаване, и его искала полиция. Ромеро улетел в Великобританию, где несколько лет работал в бродячем цирке и попросил политическое убежище.

Интереснее история гребца-каноиста Фернандо Хорхе. Он выиграл за Кубу золото в Токио, но через год внезапно бежал в США во время соревнований в Мексике. Хорхе аккуратен в политических высказываниях, а побег мотивировал желанием реализовывать мечты — на Кубе, по его словам, это невозможно.

Автор: Дима Проскурин

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VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
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IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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