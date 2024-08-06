Сборная беженцев на Олимпиаде: как появилась и что за люди туда попадают

Боксерша камерунского происхождения Синди Нгамба вышла в полуфинал олимпийского турнира — ей гарантирована как минимум бронза. Эта особенная медаль — первая для команды беженцев. Ее в Париже представляют 36 спортсменов из 11 стран. Но почему для участников, чьи страны не отстранены, потребовалась дополнительная команда? Объясняем явление.

Откуда взялась такая сборная

В 2015 году Томас Бах предложил спонсировать спортсменов, которые покинули родные страны, и им нельзя за них выступать — например, из-за политического преследования. Идея появилась на фоне миграционного кризиса, когда даже профессиональные спортсмены официально получали статус беженца.

На Олимпиаде в Рио в статусе беженца выступили десять человек, а через пять лет в Токио — уже 29. Примечательно, что никто из этих 39 спортсменов не приехал в Париж — команда полностью обновилась. Для большинства даже шанс на Олимпиаде не стал трамплином к стабильной карьере профессионала.

И да: это действительно полноценная сборная, которая проводит сборы в одном месте. Как говорят спортсмены, многообразие языков и культур идет только на пользу. Команду спонсирует отдельный комитет, который организует условия не только профессионалам, но и спортсменам-любителям.

Получить право участвовать может любой беженец (сейчас, по данным ООН, их больше 114 млн человек), который по серьезной причине не может представлять государство.

Кто выступает за сборную беженцев

В Париже за команду выступают спортсмены из 11 стран. Больше всего выходцев Ирана (14 человек), дальше идут Афганистан и Сирия (по пять). Помимо африканских стран, также представлены Венесуэла и Куба.

Большинство из них, помимо спорта, заняты обычной работой. Например, иранский тяжелоатлет Иман Махдави по ночам охраняет ночной клуб, а эфиопская бегунья Фарида Абароге работает упаковщицей на складе.

Также всех объединяет непростая история эмиграции. В основном — из-за войн, политического несогласия и дискриминации. Афганская танцовщица брейк-данса Манижа Талаш рассказывала, что ее чуть не погубила популярность: ролики с ее танцами распространялись в интернете, и после прихода к власти «Талибана» (организация признана в России террористической) она для безопасности даже сменила фамилию.

А почему Синди Нгамба не дерется за Камерун?

Камерун скромно представлен в Париже — всего шесть человек. И пока никто из них ничего не выиграл.

Нгамба могла бы принести Камеруну медаль, но она уехала в Великобританию еще ребенком — во время антиправительственных погромов похищали детей, и родители вывезли ее из страны.

Впрочем, Нгамба признается: даже в Британии чувствует небезопасность и предвзятость — ее без причины задерживали и угрожали депортацией.

В Камерун она не собирается — в том числе, и из-за местных законов, которые противоречат ее сексуальной ориентации. Нгамба хочет представлять Великобританию, но ей все еще отказывают в гражданстве. Поэтому на Олимпиаду у нее пока один путь — через сборную беженцев.

Как страны относятся к тому, что их граждане выступают фактически в нейтральном статусе?

Большинство — никак. По крайней мере, только Куба выразила официальное недовольство и потребовала МОК отстранить двух спортсменов — потому что они не могут считаться беженцами. Но статус за ними сохранился.

Тяжелоатлет Рамиро Ромеро участвовал в оппозиционной акции в Гаване, и его искала полиция. Ромеро улетел в Великобританию, где несколько лет работал в бродячем цирке и попросил политическое убежище.

Интереснее история гребца-каноиста Фернандо Хорхе. Он выиграл за Кубу золото в Токио, но через год внезапно бежал в США во время соревнований в Мексике. Хорхе аккуратен в политических высказываниях, а побег мотивировал желанием реализовывать мечты — на Кубе, по его словам, это невозможно.