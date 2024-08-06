Борец из Киргизии Шаршенбеков завоевал бронзу Олимпиады
Борец из Киргизии Жоламан Шаршенбеков завоевал бронзу Олимпиады в Париже.
Борец из Киргизии Жоламан Шаршенбеков завоевал бронзу Олимпиады в Париже.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Представитель Киргизии Жоламан Шаршенбеков стал бронзовым призером соревнований по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Париже.
В схватке за бронзу в весовой категории до 60 кг он победил иранца Мехди Мохсеннеджада со счетом 3:1.
Шаршенбекову 24 года, он является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Азии. Он завоевал первую медаль для сборной Киргизии на текущей Олимпиаде.
Олимпиада проходит с 26 июля по 11 августа.