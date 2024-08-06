Сборная Франции по баскетболу сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады

У французов самым результативным был Гершон Ябуселе (22 очка), у канадцев — Шей Гилджес-Александер (27).

Главная французская звезда Виктор Вембаньяма, лучший новичок НБА прошлого сезона, набрал 7 очков, сделал 12 подборов и восемь передач.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241973&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Канада на групповом турнире выиграла все три матча (у Австралии, Греции и Испании), у Франции были две победы (над Бразилией и Японией в овертайме) и поражение (от Германии).

Букмекеры принимали ставки на победу Канады, в составе которой почти все игроки из НБА, с коэффициентом примерно 1,25, Франции — больше 3,50.