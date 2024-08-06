Сборная Франции по баскетболу сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады
Сборная Франции по баскетболу неожиданно обыграла команду Канады со счетом 82:73 в матче ¼ финала олимпийского турнира в Париже.
Сборная Франции по баскетболу неожиданно обыграла команду Канады со счетом 82:73 в матче ¼ финала олимпийского турнира в Париже.
У французов самым результативным был Гершон Ябуселе (22 очка), у канадцев — Шей Гилджес-Александер (27).
Главная французская звезда Виктор Вембаньяма, лучший новичок НБА прошлого сезона, набрал 7 очков, сделал 12 подборов и восемь передач.
Канада на групповом турнире выиграла все три матча (у Австралии, Греции и Испании), у Франции были две победы (над Бразилией и Японией в овертайме) и поражение (от Германии).
Букмекеры принимали ставки на победу Канады, в составе которой почти все игроки из НБА, с коэффициентом примерно 1,25, Франции — больше 3,50.
В полуфинале соперником Франции будет Германия, действующий чемпион мира. Во втором полуфинале Сербия сыграет с США или Бразилией.