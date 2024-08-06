Женская сборная США стала первым финалистом футбольного турнира на ОИ-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
22
30
29
2Китай
22
20
15
3Австралия
14
12
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Серфинг
Мужчины. Финал
Каули Вааст
Джек Робинсон
Результаты
Серфинг
Женщины. Матч за 3-е место
Йоханн Дефай
Бриса Хеннеси
Результаты
Серфинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Алонсо Корреа
Габриэл Медина
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Кэролайн Маркс
Татьяна Вестон-Уэбб
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Франция
Нидерланды
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
Германия
Испания
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Кили Ходжкинсон
Тсиге Дугума
Мари Мораа
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Латвия
Литва
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Сифан Хассан
Надя Баттоклетти
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
Валери Эллман
Фэн Бинь
Сандра Элкашевич
Результаты
Расписание событий
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороГруппы. Женщины. Произвольная программа. Квалификация
Легкая атлетика. Женщины
21:00скороМолот. Женщины. Финал
Настольный теннис. Женщины. 1/4 финала
21:00скороТаиландЯпония
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
21:00скороШвецияГермания
Легкая атлетика. Мужчины
21:20скороПрыжки в длину. Мужчины. Финал
Водное поло. Женщины. 1/4 финала
21:35скороВенгрияСША
Греко-римская борьба. Мужчины. Финал
21:45скороМихаин Лопес НуньесЯсмани Акоста Фернандес
Легкая атлетика. Мужчины
21:50скоро1500 м. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
21:50скороБусе Тосун ЧавушоглуСол Кум Пак
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
22:00скороНонока ОдзакиБлессинг Оборудуру
Волейбол. Женщины. 1/4 финала
22:00скороИталияСербия
Футбол. Женщины. 1/2 финала
22:00скороБразилия (олимп.)Испания (олимп.)
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
22:00скороМариафе Артачо / Таликва КлэнсиЗоэ Верже-Депре / Эсме Бебнер
Легкая атлетика. Женщины
22:10скоро3000 м с/п. Женщины. Финал
Вольная борьба. Женщины. Финал
22:15скороЭмит ЭлорМеерим Жуманазарова
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
22:30скороБразилияСША
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
22:30скороОмари ДжонсАсадходжа Муйдинходжаев
Гандбол. Женщины. 1/4 финала
22:30скороНорвегияБразилия
Легкая атлетика. Женщины
22:40скоро200 м. Женщины. Финал
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
22:46скороЛьюис РичардсонМарко Алонсо Верде Альварес
21:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Женская сборная США стала первым финалистом футбольного турнира на ОИ-2024

Завершился матч полуфинала женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные США и Германии.

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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Сборная США одержала победу со счётом 1:0 (д. вр.).

На 95-й минуте нападающая сборной США София Смит забила гол и установила финальный счёт в матче.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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