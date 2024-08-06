Громкая сенсация на Олимпиаде! Вембаньяма провалился, но Франция победила фаворита

Франция — Канада: результат матча на Олимпиаде-2024 по баскетболу, счёт, ОИ-2024, четвертьфинал, Вембаньяма, Гилджес-Александер | Источник: Чемпионат.com

Франция с большим трудом пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр. Команда под руководством Венсана Колле боролась с Бразилией и чуть было не проиграла Японии. Канада же во главе с Шеем Гилджес-Александером победила Грецию, Испанию и Австралию, безоговорочно заняв первое место в «группе смерти». «Кленовые листья», ведомые Шеем Гилджес-Александером, являлись одним из главных фаворитов на медали, но что произошло в матче с хозяевами баскетбольного турнира?

Во-первых, в стартовой пятёрке хозяев были изменения: Руди Гобера заменил Матиас Лессор. А во-вторых, кто бы мог подумать до начала матча, что Франция безоговорочно заберёт первую четверть у Канады. Хозяева Олимпийских игр с ходу показали характер и свои намерения забрать встречу. Что уж говорить, если у Виктора Вембаньямы не особо шло в нападении, а французы выиграли первую четверть со счётом 23:10. Инопланетянина заменили Изайя Кординье и Гершон Ябуселе. Защитник набрал 10 очков, а форвард добавил свои семь. У «кленовых листьев» провалили стартовый игровой отрезок Диллон Брукс и Шей Гилджес-Александер. Европейская сборная наглухо закрыла соперника и заслуженно победила.

Старт второй четверти проходил в равной борьбе, но затем Канада наконец-то начала попадать оранжевым в кольцо. Гилджес-Александер находил свои излюбленные «средние», а Ар Джей Барретт стал лучше пробиваться к кольцу, как делал это в групповом этапе. Франция, в свою очередь, пользовалась главной слабостью соперника: у «кленовых листьев» не самая сильная передняя линия, подопечные Венсана Колле грузили в «краску» на своих «больших» (Вембаньяму или Лессора), которые либо разбирались один в один с оппонентами, либо отдавали передачи на свободных партнёров. Канада прибавила во второй четверти, но хозяева Олимпиады всё равно оказались сильнее — 22:19.

Кординье не собирался останавливаться и после выхода с перерыва положил ещё одну «трёху». Ябуселе поставил на ноги трибуны своим эффектным слэм-данком, но Канада стала понемногу отыгрывать преимущество соперника: Лугенц Дорт, Барретт и Гилджес-Александер этому поспособствовали. Энергия так и сочилась от игроков из Северной Америки в третьей четверти. Шей стал разбираться с каждым оппонентом, как с ребёнком, реализуя каждый из бросков. Подопечные Жорди Фернандеса сократили отставание до 11 очков, выиграв десятиминутку со счётом 21:16.

Матиас Лессор — икс-фактор Франции в этом матче. Центровой отдавал всего себя на паркете, борясь за каждый подбор и делая очень много полезного в атаке. Начало решающей четверти осталось за Канадой, так как Гилджес-Александер точно попал из-за дуги, а Барретт добавил ещё два очка в корзину. Игра проходила с обилием контакта и переключилась в режим «главное — не дать сопернику бросить». Сборные на двоих за пять минут на паркете набрали 10 очков. Последовал рывок канадцев, кто, если не ШГА, мог его организовать? Само собой, риторический вопрос. Впрочем, у французов нашлись свои герои в концовке. Речь об Эване Фурнье и том, кто молчал весь матч — Вембаньяме. Защитник забросил важнейшую «трёшку» практически с центра площадки, заставив фанатов сойти с ума от радости, а центровой не мог попасть с игры, поэтому переключился на штрафные броски и подборы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241973&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К тому же нервы сдали у тренера Канады Фернандеса. Он получил технический фол, а Франция спокойно довела дело до победы со счётом 82:73. Самым результативным игроком встречи стал Гилджес-Александер — 27 очков, пять подборов и четыре передачи. У страны-хозяйки ОИ с первых минут выделялись Ябуселе — 22 очка, пять подборов и Кординье — 20 очков и три побора. В общем, можно выделить каждого игрока Франции. Фурнье — 15 очков и важнейшее попадание, которое похоронило надежды канадцев на победу, Лессор — шикарная игра в защите, 13 очков и пять подборов. Лишь Вембаньяма, откровенно говоря, провалился, показав худшее исполнение за весь турнир. Два попадания с игры из 10 и семь набранных очков говорят сами за себя.

Франция действовала слаженнее, сделав важное изменение перед стартом встречи — Колле убрал медлительного Гобера и заменил его Лессором, который на ногах справлялся даже порой с Гилджес-Александером. Во многом благодаря этому решению французы и идут дальше. Так защитники «кленовых листьев» легко доставали бы Гобера из «краски» и расправлялись с ним играючи. Также можно добавить, что европейская сборная лучше бросала со всех дистанций и 42 раза становилась на линию штрафных бросков, а Канада — лишь 25. Но что уж тут говорить, счёт на табло, а хозяева Олимпийских игр — в полуфинале, где встретятся с чемпионами мира из Германии! Следом нас ждёт заключительный матч игрового дня. В последнем четвертьфинале США сыграет с Бразилией. Мы, естественно, будем освещать эту игру для вас.