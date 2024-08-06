Громкая сенсация на Олимпиаде! Вембаньяма провалился, но Франция победила фаворита

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
31
31
2Китай
22
21
16
3Австралия
14
12
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
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Прыжки на батуте
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Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Серфинг
Мужчины. Финал
Каули Вааст
Джек Робинсон
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Микст
08:30скороХодьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Таэквондо. Мужчины
10:00скороМужчины. до 58 кг. Предварительные поединки
Гольф. Женщины
10:00скороЛичное первенство. Женщины. 1-й раунд
Таэквондо. Женщины
10:09скороЖенщины. до 49 кг. Предварительные поединки
Таэквондо. Мужчины
10:21скороМужчины. до 58 кг. Предварительные поединки
Гандбол. Мужчины
10:30скороМужчины. 1/4 финала
Таэквондо. Женщины
10:33скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:46скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:58скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Мужчины
11:00скороСложность. Мужчины. Квалификация
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Настольный теннис. Женщины
11:00скороЖенщины. Командное первенство. 1/4 финала. Индия - –
Настольный теннис. Мужчины
11:00скороМужчины. Командное первенство. 1/4 финала
Таэквондо. Мужчины
11:10скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:22скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:35скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:47скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:59скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Вольная борьба. Женщины
12:00скороЖенщины. до 50 кг. Утешительный раунд
Баскетбол. Женщины
12:00скороЖенщины. 1/4 финала
6 августа, источник: Чемпионат.com

Громкая сенсация на Олимпиаде! Вембаньяма провалился, но Франция победила фаворита

Им все пророчили медали на ОИ-2024, но что же пошло не так?

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Франция — Канада: результат матча на Олимпиаде-2024 по баскетболу, счёт, ОИ-2024, четвертьфинал, Вембаньяма, Гилджес-Александер | Источник: Чемпионат.com

Франция с большим трудом пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр. Команда под руководством Венсана Колле боролась с Бразилией и чуть было не проиграла Японии. Канада же во главе с Шеем Гилджес-Александером победила Грецию, Испанию и Австралию, безоговорочно заняв первое место в «группе смерти». «Кленовые листья», ведомые Шеем Гилджес-Александером, являлись одним из главных фаворитов на медали, но что произошло в матче с хозяевами баскетбольного турнира?

Во-первых, в стартовой пятёрке хозяев были изменения: Руди Гобера заменил Матиас Лессор. А во-вторых, кто бы мог подумать до начала матча, что Франция безоговорочно заберёт первую четверть у Канады. Хозяева Олимпийских игр с ходу показали характер и свои намерения забрать встречу. Что уж говорить, если у Виктора Вембаньямы не особо шло в нападении, а французы выиграли первую четверть со счётом 23:10. Инопланетянина заменили Изайя Кординье и Гершон Ябуселе. Защитник набрал 10 очков, а форвард добавил свои семь. У «кленовых листьев» провалили стартовый игровой отрезок Диллон Брукс и Шей Гилджес-Александер. Европейская сборная наглухо закрыла соперника и заслуженно победила.

Источник: Reuters

Старт второй четверти проходил в равной борьбе, но затем Канада наконец-то начала попадать оранжевым в кольцо. Гилджес-Александер находил свои излюбленные «средние», а Ар Джей Барретт стал лучше пробиваться к кольцу, как делал это в групповом этапе. Франция, в свою очередь, пользовалась главной слабостью соперника: у «кленовых листьев» не самая сильная передняя линия, подопечные Венсана Колле грузили в «краску» на своих «больших» (Вембаньяму или Лессора), которые либо разбирались один в один с оппонентами, либо отдавали передачи на свободных партнёров. Канада прибавила во второй четверти, но хозяева Олимпиады всё равно оказались сильнее — 22:19.

Кординье не собирался останавливаться и после выхода с перерыва положил ещё одну «трёху». Ябуселе поставил на ноги трибуны своим эффектным слэм-данком, но Канада стала понемногу отыгрывать преимущество соперника: Лугенц Дорт, Барретт и Гилджес-Александер этому поспособствовали. Энергия так и сочилась от игроков из Северной Америки в третьей четверти. Шей стал разбираться с каждым оппонентом, как с ребёнком, реализуя каждый из бросков. Подопечные Жорди Фернандеса сократили отставание до 11 очков, выиграв десятиминутку со счётом 21:16.

Матиас Лессор — икс-фактор Франции в этом матче. Центровой отдавал всего себя на паркете, борясь за каждый подбор и делая очень много полезного в атаке. Начало решающей четверти осталось за Канадой, так как Гилджес-Александер точно попал из-за дуги, а Барретт добавил ещё два очка в корзину. Игра проходила с обилием контакта и переключилась в режим «главное — не дать сопернику бросить». Сборные на двоих за пять минут на паркете набрали 10 очков. Последовал рывок канадцев, кто, если не ШГА, мог его организовать? Само собой, риторический вопрос. Впрочем, у французов нашлись свои герои в концовке. Речь об Эване Фурнье и том, кто молчал весь матч — Вембаньяме. Защитник забросил важнейшую «трёшку» практически с центра площадки, заставив фанатов сойти с ума от радости, а центровой не мог попасть с игры, поэтому переключился на штрафные броски и подборы.

Во время загрузки произошла ошибка.

К тому же нервы сдали у тренера Канады Фернандеса. Он получил технический фол, а Франция спокойно довела дело до победы со счётом 82:73. Самым результативным игроком встречи стал Гилджес-Александер — 27 очков, пять подборов и четыре передачи. У страны-хозяйки ОИ с первых минут выделялись Ябуселе — 22 очка, пять подборов и Кординье — 20 очков и три побора. В общем, можно выделить каждого игрока Франции. Фурнье — 15 очков и важнейшее попадание, которое похоронило надежды канадцев на победу, Лессор — шикарная игра в защите, 13 очков и пять подборов. Лишь Вембаньяма, откровенно говоря, провалился, показав худшее исполнение за весь турнир. Два попадания с игры из 10 и семь набранных очков говорят сами за себя.

Франция действовала слаженнее, сделав важное изменение перед стартом встречи — Колле убрал медлительного Гобера и заменил его Лессором, который на ногах справлялся даже порой с Гилджес-Александером. Во многом благодаря этому решению французы и идут дальше. Так защитники «кленовых листьев» легко доставали бы Гобера из «краски» и расправлялись с ним играючи. Также можно добавить, что европейская сборная лучше бросала со всех дистанций и 42 раза становилась на линию штрафных бросков, а Канада — лишь 25. Но что уж тут говорить, счёт на табло, а хозяева Олимпийских игр — в полуфинале, где встретятся с чемпионами мира из Германии! Следом нас ждёт заключительный матч игрового дня. В последнем четвертьфинале США сыграет с Бразилией. Мы, естественно, будем освещать эту игру для вас.

Автор: Никита Бирюков

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