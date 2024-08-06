Американка Габриэль Томас выиграла бег на 200 м на Олимпиаде-2024, Альфред стала 2-й
Бронзовый призёр Олимпиады-2020 американка Габриэль Томас завоевала золото Олимпийских игр — 2024 в беге на 200 м.
Бронзовый призёр Олимпиады-2020 американка Габриэль Томас завоевала золото Олимпийских игр — 2024 в беге на 200 м.
Сенсационная чемпионка Парижа-2024 на стометровке Жюльен Альфред из Сент-Люсии стала второй. Тройку призёров замкнула ещё одна американка Бриттан Браун.
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры — 2024, Париж. Бег на 200 м. Женщины. Финал:
1. Габриэль Томас (США) — 21,83 секунды.
2. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) — 22,08.
3. Бриттани Браун (США) — 22,20.
4. Дина Эшер-Смит (Великобритания, чемпионка мира 2019 года в беге на 200 м) — 22,22.
5. Дэрилл Нейта (Великобритания) — 22,23.
6. Фавур Чуквука Офили (Нигерия) — 22,24.
Рекорд мира и Олимпиад на данной дистанции с 1988 года принадлежит американка Флоренс Гриффит-Джойнер (21,34).