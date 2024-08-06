Оглушительная сенсация на Олимпиаде: непобедимый Ингебригтсен остался без медали

Сенсация на Олимпиаде в Париже — кошмарное поражение норвежца Якоба Ингебригтсена, кто выиграл 1500 м | Источник: Чемпионат.com

Якоб Ингебригтсен, олимпийский чемпион Токио, не смог повторить своё достижение в Париже. Норвежец вообще остался без медали, сдавшись за 75 метров до финиша. Олимпийским чемпионом стал американец Коул Хокер, которому Ингебригтсен любезно освободил левую бровку.

Мужскую «полторашку» на Олимпиаде-2024 ждали примерно все, кто хоть время от времени следит за лёгкой атлетикой. Ждали, чтобы посмотреть на зарубу Якоба Ингебригтсена и британца Джоша Керра, который наказал норвежца на ЧМ-2023.

То поражение очень сильно задело норвежца, который скатился до оскорблений соперников. Спустя некоторое время после того чемпионата мира в Будапеште Якоб в интервью норвежским журналистам заявил: «Занимаюсь ли самоуничижительной критикой после поражений? Да, потому что исхожу из того, что все остальные — идиоты, и я это знаю заранее. Так что удивляться этому потом не приходится. Именно так я воспринимаю людей, особенно на старте 1500 м. Нужно исходить из того, что люди будут делать глупости, и если ты облажался из-за того, что облажался кто-то рядом с тобой, то винить нужно только себя».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241974&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну что ж, теперь Ингебригтсену как раз можно этим заняться, ведь норвежец на Олимпиаде в Париже стал самым быстрым пейсмейкером в истории. Он вёл забег почти с самого старта, предпринял попытку убежать от соперников метров за 300 до финиша, но у него ничего не получилось. «Остальные идиоты» были слишком быстры.

Джош Керр, который сосредоточился именно на Якобе, обошёл его с правой стороны. А Ингебригтсен в этом время чуть сместился и открыл левую бровку для американца Коула Хокера, у которого один из самых быстрых финишей, если брать средневиков. И получилось так, что Керр вновь наказал Ингебригтсена за его оскорбительные слова, но при этом не стал олимпийским чемпионом!

Коул Хокер, США, легкая атлетика, бег на 1500 м. | Источник: Reuters

Британец проиграл финиш Хокеру, да ещё на Керра накатил и американец Яред Нагьюз, проигравший всего лишь одну сотую.