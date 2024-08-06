Американка Эмит Элор стала олимпийской чемпионкой по вольной борьбе в категории до 68 кг

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Чемпионкой соревнований стала американка Эмит Элор. В поединке за титул олимпийской чемпионки она одолела Мээрим Жуманазарову из Киргизии.

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по вольной борьбе в категории до 68 кг. Третье место поделили Нонока Одзаки из Японии и представительница Турции Бусе Чавушоглу Тосун.