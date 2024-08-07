Итальянские волейболистки стали последними полуфиналистками Олимпиады-2024
Женская сборная Италии по волейболу уверенно вышла в полуфинальный раунд Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).
Женская сборная Италии по волейболу уверенно вышла в полуфинальный раунд Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).
В четвертьфинальном матче итальянские волейболистки со счётом 3:0 (26:24, 25:20, 25:20) обыграли команду Сербии.
За выход в финал Олимпиады-2024 команда Италия сразится со сборной Турции, которая в своём четвертьфинале одолела волейболисток из Китая (3:2 (23:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12)).
Волейбол. Олимпийские игры — 2024, Париж. Женщины. Четвертьфинальный раунд:
Отметим, что американские волейболистки являются чемпионками Олимпиады-2020 в Токио (Япония). В решающем матче они в трёх партиях обыграли сборную Бразилии. Бронзовыми призёрами тогда стали спортсменки из Сербии.