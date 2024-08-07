У меня была большая мечта — стать первой в истории олимпийской чемпионкой из Казахстана — Назым Кызайбай

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
31
31
2Китай
22
20
17
3Австралия
14
12
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
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Гребля на байдарках и каноэ
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Греко-римская борьба
Дзюдо
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Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Серфинг
Мужчины. Финал
Каули Вааст
Джек Робинсон
Результаты
Серфинг
Женщины. Матч за 3-е место
Йоханн Дефай
Бриса Хеннеси
Результаты
Расписание событий
Бокс. Женщины. Финал
00:06скороЯн ВэньлуКелли Харрингтон
Легкая атлетика. Микст
08:30скороХодьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Таэквондо. Мужчины
10:00скороМужчины. до 58 кг. Предварительные поединки
Гольф. Женщины
10:00скороЛичное первенство. Женщины. 1-й раунд
Таэквондо. Женщины
10:09скороЖенщины. до 49 кг. Предварительные поединки
Таэквондо. Мужчины
10:21скороМужчины. до 58 кг. Предварительные поединки
Гандбол. Мужчины
10:30скороМужчины. 1/4 финала
Таэквондо. Женщины
10:33скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:46скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:58скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Мужчины
11:00скороСложность. Мужчины. Квалификация
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Настольный теннис. Женщины
11:00скороЖенщины. Командное первенство. 1/4 финала. Индия - –
Настольный теннис. Мужчины
11:00скороМужчины. Командное первенство. 1/4 финала
Таэквондо. Мужчины
11:10скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:22скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:35скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:47скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:59скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Вольная борьба. Женщины
12:00скороЖенщины. до 50 кг. Утешительный раунд
00:22 (мск), источник: Vesti.kz

У меня была большая мечта — стать первой в истории олимпийской чемпионкой из Казахстана — Назым Кызайбай

Двукратная чемпионка мира из Казахстана Назым Кызайбай подвела итоги своего выступления на Олимпиаде-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz из Парижа.

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Источник: Турар Казангапов

В весовой категории до 50 килограммов она остановилась на стадии полуфинал, став обладательницей бронзовой медали.

«Я очень хотела взять золотую медаль, но китаянка переиграла меня. Весь Казахстан болел за меня. Наверное, это тоже сказалось. Все-таки Олимпиада, груз ответственности был ощутим. Каждый спортсмен проходит через испытания, но у меня была большая мечта — стать первой в истории олимпийской чемпионкой из Казахстана. Конечно, я довольна результатом, будем готовится дальше. Я хочу посвятить медаль семье, тренеру, друзьям, которые были со мной как в моменты побед, так и в минуты поражений. Мои мысли сейчас — не смогла реализовать в полуфинале свой потенциал», — сказала Кызайбай после боя.

Напомним, на сегодня в копилке Казахстана семь медалей. Помимо бронзы Кызайбай, золото завоевал дзюдоист Елдос Сметов, серебро у гимнаста Наримана Курбанова, бронза у дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева и еще одна бронзовая медаль у казахстанцев, выступавших в пулевой стрельбе — Александры Ле и Ислама Сатпаева. Также как минимум серебро себе гарантировали боксер Нурбек Оралбай и борец греко-римского стиля Демеу Жадраев, которые вышли в финал.

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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