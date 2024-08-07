У меня была большая мечта — стать первой в истории олимпийской чемпионкой из Казахстана — Назым Кызайбай

В весовой категории до 50 килограммов она остановилась на стадии полуфинал, став обладательницей бронзовой медали.
«Я очень хотела взять золотую медаль, но китаянка переиграла меня. Весь Казахстан болел за меня. Наверное, это тоже сказалось. Все-таки Олимпиада, груз ответственности был ощутим. Каждый спортсмен проходит через испытания, но у меня была большая мечта — стать первой в истории олимпийской чемпионкой из Казахстана. Конечно, я довольна результатом, будем готовится дальше. Я хочу посвятить медаль семье, тренеру, друзьям, которые были со мной как в моменты побед, так и в минуты поражений. Мои мысли сейчас — не смогла реализовать в полуфинале свой потенциал», — сказала Кызайбай после боя.
Напомним, на сегодня в копилке Казахстана семь медалей. Помимо бронзы Кызайбай, золото завоевал дзюдоист Елдос Сметов, серебро у гимнаста Наримана Курбанова, бронза у дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева и еще одна бронзовая медаль у казахстанцев, выступавших в пулевой стрельбе — Александры Ле и Ислама Сатпаева. Также как минимум серебро себе гарантировали боксер Нурбек Оралбай и борец греко-римского стиля Демеу Жадраев, которые вышли в финал.