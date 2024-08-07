У меня была большая мечта — стать первой в истории олимпийской чемпионкой из Казахстана — Назым Кызайбай

«Я очень хотела взять золотую медаль, но китаянка переиграла меня. Весь Казахстан болел за меня. Наверное, это тоже сказалось. Все-таки Олимпиада, груз ответственности был ощутим. Каждый спортсмен проходит через испытания, но у меня была большая мечта — стать первой в истории олимпийской чемпионкой из Казахстана. Конечно, я довольна результатом, будем готовится дальше. Я хочу посвятить медаль семье, тренеру, друзьям, которые были со мной как в моменты побед, так и в минуты поражений. Мои мысли сейчас — не смогла реализовать в полуфинале свой потенциал», — сказала Кызайбай после боя.