Уничтожила и не вспотела. Иман Хелиф уже в шаге от олимпийского золота

Иман Хелиф — Джанджи Суваннапенг, бокс на Олимпиаде, ОИ-2024, боксёрша из Алжира, дисквалификация Хелиф, результаты ОИ | Источник: Getty Images

6 августа в Париже прошли очередные поединки в рамках боксёрского турнира на Олимпийских играх-2024. Разумеется, основное внимание было приковано, как это ни странно, к поединку в весовой категории до 66 кг среди женщин.

Иман Хелиф, представляющая Алжир, стала самой скандальной боксёршей этой Олимпиады. Все уже успели изучить историю о том, как она была дисквалифицирована после победы на чемпионате мира в прошлом году, так как не прошла «гендерный» тест — у неё были обнаружены XY-хромосомы. Несмотря на это, Хелиф была допущена к участию в Играх и сразу стала главным фаворитом в своём весе. Алжирская спортсменка перешагивает через всю шумиху вокруг её персоны и уверенно разбирается со всеми соперницами. В ⅛ финала Иман переехала итальянку Анджелу Карини, которая уже через 46 секунд отказалась от продолжения боя. Затем уверенно была пройдена венгерка Анна Хамори.

В полуфинале Хелиф предстояло встретиться со спортсменкой из Таиланда Джанджи Суваннапенг. Она прошла в ⅛ финала Мбаби Бригитту, а в четвертьфинале разобралась с боксёршей из Турции Сюрменели Бусеназ. К слову, они с Хелиф уже встречались на том самом злосчастном чемпионате мира, и тогда Иман победила единогласным решением. Разумеется, позже результат исправили на «No contest». Вторая встреча спортсменок обещала стать более жаркой.

Хелиф начала работать первым номером и довольно мощно вкладывалась в удары. Джебы Иман тоже были жёсткими и практически каждая атака доходила до точного удара. У Суваннапенг мало, что получалось. Она выцеливала корпус, но не могла нащупать дистанцию. Хелиф, напротив, очень комфортно себя чувствовала и одиночными панчами разбивала защиту соперницы.

Тайская боксёрша во втором раунде стартовала с очень агрессивных атак. Джанджи буквально летела вперёд, но этого не хватало. Где-то Хелиф уходила с траектории атаки, где-то жёстко встречала и сбивала темп. Это слегка осадило Суваннапенг и она сбавила, позволив уже Иман дисковать условия. Алжирская спортсменка этим пользовалась и легко забрала второй раунд вслед за первым. Заключительный отрезок был уже формальностью, но и в нём Хелиф смотрелась гораздо лучше. У Джанджи были неплохие попадания, она старалась переломить ход встречи. Всё безуспешно. Иман в концовке даже оформила нокдаун. Правила любительского бокса в этом плане сильно отличаются от профессионального, но тем не менее.

Хелиф без шансов разобрала Суваннапенг и оформила выход в финал Олимпийских игр. Пока Иман просто не замечает соперниц и сминает всех подряд. Зато Джанджи нашла в себе силы пожать руку Хелиф, хотя другие оппонентки этого не делали. Дальше у алжирской спортсменки финал и она уже в шаге от золота.