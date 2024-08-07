Россияне установили олимпийский рекорд, сербы совершили невероятный камбэк, политика обокрали. Итоги 11-го дня Игр-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
31
31
2Китай
22
21
16
3Австралия
14
12
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Альваро Мартин / Мария Перес
Брайан Пинтадо / Гленда Морехон
Райдиан Оули / Джемима Монтаг
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Расписание событий
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
10:30скороИспанияЕгипет
Скалолазание. Мужчины
11:00скороСложность. Мужчины. Квалификация
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Настольный теннис. Женщины. 1/4 финала
11:00скороИндияГермания
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
11:00скороКитайКорея
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:35скороНуридин ИссакаБэйли Льюис
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
11:47скороПанипак ВонгпаттанакитУмайма Эль-Бушти
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:59скороМохамед Халил ДжендубиЛев Корнеев
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:00скороЮи СусакиОксана Ливач
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
12:00скороСербияАвстралия
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороКим Сын ЧжунРустам Ассакалов
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороАбд Аль-Керим УакалиАрам Варданян
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:10скороИбтиссем ДудуФэн Цзыци
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороДжаир Алексис Куэро МуньосАкжол Махмудов
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороДжозеф Патрик РауУзур Джузупбеков
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
12:11скороМария Сара Грипполи ГальярдоАдриана Керезо Иглесиас
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:20скороЛусия Ямилет Епес ГусмнУн Ген-Чхве
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:20скороХасрат ДжафаровМохамед Эль-Сайед
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:20скороАли ЧенгизАркадиуш Марцин Кулинич
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
12:24скороОмар Ясер ИсмаилАдриан Висенте Юнта
10:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне установили олимпийский рекорд, сербы совершили невероятный камбэк, политика обокрали. Итоги 11-го дня Игр-2024

В Париже завершился одиннадцатый день Олимпийских игр 2024 года, медальный зачет возглавила сборная США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Oscar J Barroso/Europa Press via Getty Images

Всего было разыграно 15 комплектов наград. Американские спортсмены завоевали три золотые медали: Габриэль Томас победила в беге на 200 метров, Коул Хокер — в беге на 1500 метров, Кэролайн Маркс — в серфинге. Всего у команды 24 золотых, 31 серебряная и 31 бронзовая медали.

Второе место занимает сборная Китая, в активе которой 22 золотых, 20 серебряных и 16 бронзовых наград. На третьем месте расположились австралийцы с 14 золотыми, 12 серебряными и 9 бронзовыми медалями.

Россияне установили олимпийский рекорд

Алексей Коровашков и Захар Петров установили достижение в соревнованиях каноэ-двоек. Спортсмены в квалификации преодолели дистанцию 500 метров за 1 минуту и 38,65 секунды, выиграли свой заезд и смогли напрямую выйти в полуфинал соревнований.

После заезда спортсменов не привели в микст-зону, несмотря на просьбы российских журналистов. Россиян не позвали, хотя их ждали шесть российских журналистов, которые просили организаторов привести спортсменов. Позднее организаторы заявили, что произошли «проблемы с коммуникацией».

Во втором квалификационном заезде рекорд россиян пал. Его превзошли китайцы Лю Хао и Цзи Бовэнь (1.37,40), а также испанцы Хоан Антони Морено и Диего Домингес (1.37,78).

Полуфинал соревнований пройдет 8 августа. Журналист Дмитрий Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что Коровашкову и Петрову по силам выйти в финал и бороться за медали.

Ребята показывают себя с самой лучшей стороны. Лодку свою взять они не могли, приехали на готовое. Очень тернистый путь был у них к этой Олимпиаде.

Дмитрий Губерниев
журналист

Сербы совершили невероятный камбэк

Сборная Сербии по баскетболу совершила самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр. Сербы проигрывали национальной команде Австралии с разницей в 24 очка во второй четверти матча ¼ финала Олимпиады-2024 в Париже, однако сумели сократить отставание и вырвать победу в овертайме — 95:90. Сборная Сербии стала первой командой в истории Олимпийских игр, которая выиграла матч плей-офф, уступая с разницей в 12+ очков после первой половины.

В полуфинале Олимпиады сборная Сербии встретится с победителем противостояния между командами США и Бразилии. Матч пройдет 8 августа.

На Олимпиаде произошла новая череда скандалов

Сначала трехкратный олимпийский чемпион по плаванию британец Адам Пити рассказал о червях, которых спортсмены обнаружили в еде в Олимпийской деревне. Он сообщил, что черви нашли в рыбе. Британец добавил, что на ОИ-2016 и Играх-2020 питание было хорошим. В Париже, по словам Пити, за едой приходится долго стоять в очереди.

Питание недостаточно хорошее для того уровня, который ожидают от спортсменов.

Адам Пити
британский пловец

Затем заместитель министра спорта и молодежной политики Южного Судана стала жертвой воров. Инцидент произошел в гостинице в Вильжюифе — пригороде Парижа. Чиновница оставила сумку на столе в лобби, а сама подошла к стойке регистрации. Замминистра сразу обнаружила пропажу, однако никто из сотрудников отеля не заметил злоумышленников.

Предполагаемые преступники попали в поле зрения нескольких камер видеонаблюдения, но задержать их пока не удалось. Позже сумка была найдена на обочине дороги недалеко от места происшествия. В ней остались мобильный телефон и документы потерпевшей, однако драгоценности и 35 тысяч долларов наличными пропали. Эти деньги предназначались для оплаты расходов делегации Южного Судана на Играх.

Бегунье вернули медаль после апелляции

Представительнице Кении Фейт Кипьегон вернули серебряную награду, завоеванную в забеге на 5000 метров. Это произошло после удовлетворения Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) апелляции, которую подала Федерация легкой атлетики Кении. Спортсменку дисквалифицировали за то, что, по мнению судей, она явно препятствовала соперницам.

После успешного обжалования этого решения Кипьегон вернулась на пьедестал. Золотая медаль у ее соотечественницы Беатрис Чебет, а бронзовая награда у представительницы Нидерландов Сифан Хассан.

Премьер одной страны ЕС решил бойкотировать закрытие Олимпийских игр

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не поедет на закрытие Олимпиады-2024 после того, как организаторы Игр лишили румынскую гимнастку Ану Марию Бэрбосу бронзовой медали в вольных упражнениях. Премьер обратился к спортсменкам и заявил, что их «труд и слезы дороже любой медали».

Чемпионка Европы среди юниоров 2020 года и чемпионка в многоборье Ана Бэрбосу в Париже заняла третье место по итогам вольных упражнений, но позже представители американской сборной подали апелляцию на пересмотр оценок американки Джордан Чайлз.

В результате одобрения апелляции США румынка опустилась на четвертую строчку, а Чайлз получила бронзовую медаль. Вторая участница сборной Румынии Сабрина Манека-Войня после апелляции сместилась с четвертой на пятую позицию. В связи с перестановками Чолаку решил сделать публичное заявление, назвав «непорядочным» такое отношение к гимнасткам.

Анастасия Борисова

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XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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