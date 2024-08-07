Стали известны пары ½ финала женского гандбольного турнира Олимпиады
Стали известны полуфинальные пары женского турнира по гандболу на Олимпийских играх 2024 года.
Стали известны полуфинальные пары женского турнира по гандболу на Олимпийских играх 2024 года.
Последним полуфиналистом стала сборная Норвегии, которая победила команду Бразилии со счетом 32:15.
Соперником Норвегии за выход в финал будет Дания, которая победила Нидерланды (29:25).
Швеция, обыгравшая Венгрию (36:32), встретится в полуфинале с действующими олимпийскими чемпионками из Франции, которые в ¼ финала победили Германию (26:23).