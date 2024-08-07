Очевиднее некуда — США в полуфинале ОИ-2024. Леброн отправил на пенсию бразильскую легенду

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
31
31
2Китай
22
21
16
3Австралия
14
12
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
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Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Альваро Мартин / Мария Перес
Брайан Пинтадо / Гленда Морехон
Райдиан Оули / Джемима Монтаг
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Расписание событий
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
10:30скороИспанияЕгипет
Скалолазание. Мужчины
11:00скороСложность. Мужчины. Квалификация
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Настольный теннис. Женщины. 1/4 финала
11:00скороИндияГермания
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
11:00скороКитайКорея
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:35скороНуридин ИссакаБэйли Льюис
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
11:47скороПанипак ВонгпаттанакитУмайма Эль-Бушти
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:59скороМохамед Халил ДжендубиЛев Корнеев
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:00скороЮи СусакиОксана Ливач
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
12:00скороСербияАвстралия
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороКим Сын ЧжунРустам Ассакалов
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороАбд Аль-Керим УакалиАрам Варданян
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:10скороИбтиссем ДудуФэн Цзыци
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороДжаир Алексис Куэро МуньосАкжол Махмудов
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороДжозеф Патрик РауУзур Джузупбеков
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
12:11скороМария Сара Грипполи ГальярдоАдриана Керезо Иглесиас
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:20скороЛусия Ямилет Епес ГусмнУн Ген-Чхве
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:20скороХасрат ДжафаровМохамед Эль-Сайед
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:20скороАли ЧенгизАркадиуш Марцин Кулинич
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
12:24скороОмар Ясер ИсмаилАдриан Висенте Юнта
10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Очевиднее некуда — США в полуфинале ОИ-2024. Леброн отправил на пенсию бразильскую легенду

Первый удачный матч Эмбиида и очередное шикарное выступление Эдвардса.

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Бразилия — США: результат матча на Олимпиаде-2024, баскетбол, счёт, ОИ-2024, плей-офф, Леброн, Карри, Эдвардс, Дюрант, Букер | Источник: Getty Images

Каждый спортсмен мечтает о золоте Олимпийских игр. Правда, в баскетболе уже на протяжении четырёх турниров подряд США забирали главные награды ОИ. Во Франции американцы снова котируются как фавориты в борьбе за первое место. Удастся ли кому-то навязать борьбу сборной, собранной из суперзвёзд НБА? На очереди была проверка в четвертьфинале — встреча с Бразилией.

Как ни странно, Бразилия первой набрала очки в матче. Затем последовали успешные проходы Девина Букера и Леброна Джеймса под кольцо, а также «трёшка» от Джоэла Эмбиида. Марселиньо Уэртас — легенда южноамериканской сборной — управлял игрой своей команды, но американцы не реализовали лишь два броска из девяти, набрав 16 очков и вынудив соперника взять тайм-аут. Стефен Карри после своих шикарных перемещений под кольцо дважды реализовал свободный лэй-ап. Движение мяча у США было на великолепном уровне. В большинстве своём за его доставку отвечал Леброн, отдавший пять передач уже в первой четверти. Под конец десятиминутки Стив Керр выпустил полностью новую пятёрку игроков. Итог — США оказались намного сильнее в начале матча — 33:21.

Разница в счёте росла как на дрожжах — Энтони Эдвардс, Бэм Адебайо и Деррик Уайт оформили рывок 7:0. При этом вся команда отрабатывала в защите и не позволяла Бразилии создать ничего путного. Но как только вышла стартовая пятёрка южноамериканцев, она набрала пять очков кряду, заставив Керра взять тайм-аут. Помогло так себе, так как бразильцы продолжили действовать отлично: Уэртас и Лукас Диас завалили по «трёхе», а команда остановила несколько атак американцев. Настало время возвращения стартëров «звёздно-полосатых», и игра снова перешла под контроль фаворита. Эмбиид записал на свой счёт ещё одно попадание из-за дуги и из-под кольца с фолом. Всё это Джо-Джо отметил своим любимым празднованием, за которое его, конечно, вновь освистали трибуны. Это движение повторил на трибунах известный рэпер Снуп Догг, явно пребывавший в отличном расположении духа в связи с двукратным преимуществом США во второй четверти — 30:15.

Бразилия после выхода с большого перерыва оформила пять очков кряду: отличились лидер команды Бруно Кабокло и Гуй Сантос, запульнувший точный бросок издали. Вообще, на паркете творился хаос, команды бегали из нападения в защиту как угорелые, что, в свою очередь, давало свободное пространство на паркете, которым пользовались и те, и другие. Просто великолепный матч проводил Букер: у атакующего защитника корзина «проглатывала» любой мяч. В одном из игровых моментов Леброн получил локтем в глаз от соперника, после чего отправился на скамейку запасных, держа возле головы полотенце. Его напарник по «Лейкерс» Энтони Дэвис через несколько мгновений амплитудно вколотил эффектнейший слэм-данк, ответив по-спортивному на действия противников. Однако Бразилия не утонула окончательно — во многом благодаря действиям Кабокло, который отказывался мазать, как и Букер. Впервые за матч южноамериканцы забрали четверть со счётом 35:31. И всё же американцы вели уверенно — 94:71.

Не успели команды вернуться на паркет в заключительной десятиминутке, как Эдвардс уже забил сверху, а затем был точен со средней дистанции. Разница в счёте держалась в районе 20−25 очков, и игроки сборной США включили режим «шоутайм»: Дюрант отдал передачу из-за спины на Адебайо, который смачно вколотил слэм-данк. Даже уход Леброна в раздевалку в связи с рассечением области возле глаза никак не помог Бразилии приблизиться к сопернику. Очень трогательный момент был на скамейке запасных южноамериканцев. Разница в счёте стала уже более 30 очков, Петрович поменял Уэртаса, для которого ОИ стали последним турниром в составе сборной — разыгрывающему стукнул уже 41 год. И каждый из игроков сборной Бразилии тепло обнял свою легенду, сказав ему несколько слов. Достойное прощание с национальной командой для именитого спортсмена, но США идут дальше, переиграв противника со счётом 122:87.

И в то же время набрать 30 очков в матче с США — дорогого стоит. Кабокло может занести себе в актив данное достижение, он стал самым результативным игроком встречи. В команде под руководством Керра сразу шесть игроков преодолели порог 10 очков: Букер, Эдвардс, Эмбиид, Дэвис, Джеймс и Дюрант. Кстати, Девин набрал больше всех — 18 очков, следом расположились Муравей — 17 очков и Джо-Джо — 14 очков плюс семь подборов. К слову, Джоэл провёл лучший матч в составе сборной США. Он не выключался из борьбы, как это было в игре с Пуэрто-Рико, и реализовал почти все броски с игры (⅚). Сегодня у американцев сыграли все 12 человек, Керр никого не обделил, у всех был шанс проявить себя.

Бразильцы сражались, но США были лучше по всем параметрам: точности бросков с любой дистанции, количеству передач, подборам, блок-шотам, перехватам, количеству потерь. Но главное — по индивидуальному мастерству. Эдвардс провёл на площадке 20 минут 53 секунды — самый высокий показатель среди всех американцев. Это наглядно демонстрирует, насколько у подопечных Керра огромный запас прочности. А что будет, если основной состав получит больше минут? Пока этого не требуется, но такое вполне может случиться уже в следующей игре. В полуфинале США предстоит сыграть с Сербией. Когда Никола Йокич был в игре, сербы играли со «звёздно-полосатыми» на равных. К тому же в плей-офф ставки повышаются, а европейская сборная предельно мотивирована после такой, не побоюсь этого слова, великой победы. Дальше — начинается всё веселье.

Никита Бирюков

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