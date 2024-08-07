Очевиднее некуда — США в полуфинале ОИ-2024. Леброн отправил на пенсию бразильскую легенду

Бразилия — США: результат матча на Олимпиаде-2024, баскетбол, счёт, ОИ-2024, плей-офф, Леброн, Карри, Эдвардс, Дюрант, Букер | Источник: Getty Images

Каждый спортсмен мечтает о золоте Олимпийских игр. Правда, в баскетболе уже на протяжении четырёх турниров подряд США забирали главные награды ОИ. Во Франции американцы снова котируются как фавориты в борьбе за первое место. Удастся ли кому-то навязать борьбу сборной, собранной из суперзвёзд НБА? На очереди была проверка в четвертьфинале — встреча с Бразилией.

Как ни странно, Бразилия первой набрала очки в матче. Затем последовали успешные проходы Девина Букера и Леброна Джеймса под кольцо, а также «трёшка» от Джоэла Эмбиида. Марселиньо Уэртас — легенда южноамериканской сборной — управлял игрой своей команды, но американцы не реализовали лишь два броска из девяти, набрав 16 очков и вынудив соперника взять тайм-аут. Стефен Карри после своих шикарных перемещений под кольцо дважды реализовал свободный лэй-ап. Движение мяча у США было на великолепном уровне. В большинстве своём за его доставку отвечал Леброн, отдавший пять передач уже в первой четверти. Под конец десятиминутки Стив Керр выпустил полностью новую пятёрку игроков. Итог — США оказались намного сильнее в начале матча — 33:21.

Разница в счёте росла как на дрожжах — Энтони Эдвардс, Бэм Адебайо и Деррик Уайт оформили рывок 7:0. При этом вся команда отрабатывала в защите и не позволяла Бразилии создать ничего путного. Но как только вышла стартовая пятёрка южноамериканцев, она набрала пять очков кряду, заставив Керра взять тайм-аут. Помогло так себе, так как бразильцы продолжили действовать отлично: Уэртас и Лукас Диас завалили по «трёхе», а команда остановила несколько атак американцев. Настало время возвращения стартëров «звёздно-полосатых», и игра снова перешла под контроль фаворита. Эмбиид записал на свой счёт ещё одно попадание из-за дуги и из-под кольца с фолом. Всё это Джо-Джо отметил своим любимым празднованием, за которое его, конечно, вновь освистали трибуны. Это движение повторил на трибунах известный рэпер Снуп Догг, явно пребывавший в отличном расположении духа в связи с двукратным преимуществом США во второй четверти — 30:15.

Бразилия после выхода с большого перерыва оформила пять очков кряду: отличились лидер команды Бруно Кабокло и Гуй Сантос, запульнувший точный бросок издали. Вообще, на паркете творился хаос, команды бегали из нападения в защиту как угорелые, что, в свою очередь, давало свободное пространство на паркете, которым пользовались и те, и другие. Просто великолепный матч проводил Букер: у атакующего защитника корзина «проглатывала» любой мяч. В одном из игровых моментов Леброн получил локтем в глаз от соперника, после чего отправился на скамейку запасных, держа возле головы полотенце. Его напарник по «Лейкерс» Энтони Дэвис через несколько мгновений амплитудно вколотил эффектнейший слэм-данк, ответив по-спортивному на действия противников. Однако Бразилия не утонула окончательно — во многом благодаря действиям Кабокло, который отказывался мазать, как и Букер. Впервые за матч южноамериканцы забрали четверть со счётом 35:31. И всё же американцы вели уверенно — 94:71.

Не успели команды вернуться на паркет в заключительной десятиминутке, как Эдвардс уже забил сверху, а затем был точен со средней дистанции. Разница в счёте держалась в районе 20−25 очков, и игроки сборной США включили режим «шоутайм»: Дюрант отдал передачу из-за спины на Адебайо, который смачно вколотил слэм-данк. Даже уход Леброна в раздевалку в связи с рассечением области возле глаза никак не помог Бразилии приблизиться к сопернику. Очень трогательный момент был на скамейке запасных южноамериканцев. Разница в счёте стала уже более 30 очков, Петрович поменял Уэртаса, для которого ОИ стали последним турниром в составе сборной — разыгрывающему стукнул уже 41 год. И каждый из игроков сборной Бразилии тепло обнял свою легенду, сказав ему несколько слов. Достойное прощание с национальной командой для именитого спортсмена, но США идут дальше, переиграв противника со счётом 122:87.

И в то же время набрать 30 очков в матче с США — дорогого стоит. Кабокло может занести себе в актив данное достижение, он стал самым результативным игроком встречи. В команде под руководством Керра сразу шесть игроков преодолели порог 10 очков: Букер, Эдвардс, Эмбиид, Дэвис, Джеймс и Дюрант. Кстати, Девин набрал больше всех — 18 очков, следом расположились Муравей — 17 очков и Джо-Джо — 14 очков плюс семь подборов. К слову, Джоэл провёл лучший матч в составе сборной США. Он не выключался из борьбы, как это было в игре с Пуэрто-Рико, и реализовал почти все броски с игры (⅚). Сегодня у американцев сыграли все 12 человек, Керр никого не обделил, у всех был шанс проявить себя.

Бразильцы сражались, но США были лучше по всем параметрам: точности бросков с любой дистанции, количеству передач, подборам, блок-шотам, перехватам, количеству потерь. Но главное — по индивидуальному мастерству. Эдвардс провёл на площадке 20 минут 53 секунды — самый высокий показатель среди всех американцев. Это наглядно демонстрирует, насколько у подопечных Керра огромный запас прочности. А что будет, если основной состав получит больше минут? Пока этого не требуется, но такое вполне может случиться уже в следующей игре. В полуфинале США предстоит сыграть с Сербией. Когда Никола Йокич был в игре, сербы играли со «звёздно-полосатыми» на равных. К тому же в плей-офф ставки повышаются, а европейская сборная предельно мотивирована после такой, не побоюсь этого слова, великой победы. Дальше — начинается всё веселье.