Мэр Парижа: заплыв на открытой воде в Сене состоится

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
31
31
2Китай
22
21
16
3Австралия
14
12
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
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Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
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Греко-римская борьба
Дзюдо
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Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Серфинг
Мужчины. Финал
Каули Вааст
Джек Робинсон
Результаты
Расписание событий
Гольф. Женщины
10:00скороЛичное первенство. Женщины. 1-й раунд
Таэквондо. Женщины. Предварительные поединки
10:09скороАна да Коста да Силва ПинтоУмайма Эль-Бушти
Таэквондо. Мужчины. Предварительные поединки
10:21скороОмар Ясер ИсмаилХади Тиранвалипур
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
10:30скороИспанияЕгипет
Таэквондо. Женщины
10:33скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
10:46скороГеоргий ГурциевСириан Раве
Таэквондо. Женщины
10:58скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Мужчины
11:00скороСложность. Мужчины. Квалификация
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Настольный теннис. Женщины. 1/4 финала
11:00скороИндияГермания
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
11:00скороКитайКорея
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:10скороПак ТаэчжунЙоандри Гранадо
Таэквондо. Женщины
11:22скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:35скороНуридин ИссакаБэйли Льюис
Таэквондо. Женщины
11:47скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:59скороМохамед Халил ДжендубиЛев Корнеев
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:00скороЮи СусакиОксана Ливач
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
12:00скороСербияАвстралия
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороКим Сын ЧжунРустам Ассакалов
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороАбд Аль-Керим УакалиАрам Варданян
10:14 (мск), источник: Спорт Mail

Мэр Парижа: заплыв на открытой воде в Сене состоится

Мэр Парижа Анн Идальго подтвердила, что олимпийские соревнования по плаванию на открытой воде пройдут на реке Сена. Об этом сообщает RMC Sport.

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Источник: Reuters

Марафонский заплыв на 10 км у женщин запланирован на четверг, 8 августа. На следующий день аналогичную дистанцию должны проплыть мужчины.

«Это мероприятие состоится. Мы еще подождем результатов измерений, потому что соревнования на открытой воде пройдут на дистанции в 10 километров, поэтому спортсмены проведут в Сене больше времени, чем даже триатлонисты. Сейчас проводятся измерения воды немного другого характера. Мы подождем, пока будут получены результаты по качеству воды, но эти соревнования состоятся, поскольку за последние несколько дней наблюдается очень заметное улучшение воды. Особенно помогли погодные условия», — сказала Идальго.

В среду утром World Aquatics разрешила пловцам провести тренировочные заплывы. До этого тренировки в Сене из-за качества воды отменялись пять раз.

Ранее в Сене были разыграны три комплекта медалей в триатлоне. В рамках индивидуальных соревнований спортсменам необходимо было проплыть по реке 1,5 км. После соревнований несколько триатлонистов заразились кишечной инфекцией.

Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды. В главную реку Парижа годами сбрасывали канализацию, сточные воды, мусор и токсичные отходы. К 60-м годам XX века уровень загрязнения воды в Сене достиг таких пределов, что река стала практически мертвой. В 2015 году французские власти начали работы по очистке реки к Олимпиаде, потратив на эти цели около 1,4 млрд евро.

За две недели до открытия Олимпиады министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и мэр Парижа Анн Идальго искупались в Сене, чтобы доказать, что река полностью безопасна для проведения соревнований.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.


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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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