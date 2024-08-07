Мэр Парижа: заплыв на открытой воде в Сене состоится

Марафонский заплыв на 10 км у женщин запланирован на четверг, 8 августа. На следующий день аналогичную дистанцию должны проплыть мужчины.

«Это мероприятие состоится. Мы еще подождем результатов измерений, потому что соревнования на открытой воде пройдут на дистанции в 10 километров, поэтому спортсмены проведут в Сене больше времени, чем даже триатлонисты. Сейчас проводятся измерения воды немного другого характера. Мы подождем, пока будут получены результаты по качеству воды, но эти соревнования состоятся, поскольку за последние несколько дней наблюдается очень заметное улучшение воды. Особенно помогли погодные условия», — сказала Идальго.

В среду утром World Aquatics разрешила пловцам провести тренировочные заплывы. До этого тренировки в Сене из-за качества воды отменялись пять раз.

Ранее в Сене были разыграны три комплекта медалей в триатлоне. В рамках индивидуальных соревнований спортсменам необходимо было проплыть по реке 1,5 км. После соревнований несколько триатлонистов заразились кишечной инфекцией.

Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды. В главную реку Парижа годами сбрасывали канализацию, сточные воды, мусор и токсичные отходы. К 60-м годам XX века уровень загрязнения воды в Сене достиг таких пределов, что река стала практически мертвой. В 2015 году французские власти начали работы по очистке реки к Олимпиаде, потратив на эти цели около 1,4 млрд евро.

За две недели до открытия Олимпиады министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и мэр Парижа Анн Идальго искупались в Сене, чтобы доказать, что река полностью безопасна для проведения соревнований.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.