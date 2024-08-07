Валуев считает, что Олимпиада в Париже запомнится скандалами

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Олимпийские игры в Париже больше запомнятся скандалами, чем спортивными достижениями. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

В последние дни на Олимпиаде разгорелся скандал в связи с участием в женском турнире по боксу Иман Хелиф из Алжира и представительницы Тайваня Линь Юйтин, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к соревнованиям несмотря на то, что ранее спортсменки провалили тест на гендер.

«На этой Олимпиаде справедливости в принципе мало, я за ней даже не слежу. Как она началась, так и продолжается — сплошные скандалы. И дня не проходит без них, организация — никакая. Видимо, они решили, чтобы Олимпиада всем запомнилась таким образом», — сказал Валуев.

Самый громкий скандал на Олимпиаде разгорелся после церемонии открытия, во время которой была показана провокационная пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Также ее омрачили другие казусные ситуации — олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде, дикторы во время парада команд объявили представителями КНДР атлетов из Южной Кореи.