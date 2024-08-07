Легкоатлетка сделала предложение своему парню после забега на ОИ
Французская легкоатлетка Алис Фино сделала предложение руки и сердца своему парню после финиша в забеге на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх в Париже.
Французская легкоатлетка Алис Фино сделала предложение руки и сердца своему парню после финиша в забеге на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх в Париже.
33-летняя Фино заняла в финальном забеге четвертое место с результатом 8.58,67 секунды, обновив рекорд Европы. После финиша она подбежала к трибунам, где стоял ее молодой человек и опустилась на колено.
«Мне не нравится делать что-то, как все. Он еще не сделал мне предложение, и я подумала, что, может быть, этот шаг зависит от меня. Сказала себе, что сделаю это, если пробегу меньше девяти минут. Это мое счастливое число, так как мы вместе уже девять лет… Я вручила ему булавку, на которой было написано: “Любовь в Париже”, — приводит слова Фино RMC Sport.
Олимпийской чемпионкой на дистанции 3000 метров с препятствиями стала Уинфред Мутиле Яви из Бахрейна. На финише она показала результат 8.52,76 секунды, обновив олимпийский рекорд, который был установлен в 2008 году россиянкой Гульнарой Галкиной-Самитовой. Второе место заняла спортсменка из Уганды Перут Чемутай с результатом 8.53,34 секунды. Тройку лидеров замкнула представительница Кении Фейт Черотич, пробежав за 8.55,15 секунды.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.