Легкоатлетка сделала предложение своему парню после забега на ОИ

33-летняя Фино заняла в финальном забеге четвертое место с результатом 8.58,67 секунды, обновив рекорд Европы. После финиша она подбежала к трибунам, где стоял ее молодой человек и опустилась на колено.

«Мне не нравится делать что-то, как все. Он еще не сделал мне предложение, и я подумала, что, может быть, этот шаг зависит от меня. Сказала себе, что сделаю это, если пробегу меньше девяти минут. Это мое счастливое число, так как мы вместе уже девять лет… Я вручила ему булавку, на которой было написано: “Любовь в Париже”, — приводит слова Фино RMC Sport.