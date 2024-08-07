Испанцы выиграли золото в эстафете по спортивной ходьбе

Испанские легкоатлеты Альваро Мартин и Мария Перес стали олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете по спортивной ходьбе на Играх в Париже. Победители показали результат 2 часа 50 минут и 31 секунду.

Серебряные медали завоевали эквадорцы Брайан Даниэль Пинтадо и Гленда Морехон, отстав от лидеров на 51 секунду. Бронзу выиграли австралийцы Ридиан Коули и Джемайма Монтаг с отставанием в одну минуту и 7 секунд.

Спортсмены прошли дистанцию 42 километра и 195 метров. Команды состояли из одного мужчины и одной женщины, у каждого по два этапа. Мужчина шел 11,45 км, затем женщина 10 км, мужчина 10 км и женщина 10,745 км.

Ранее в спортивной ходьбе на Олимпийских играх разыгрывались три медали — 20 километров у мужчин и женщин и 50 километров у мужчин. Из программы Парижа-2024 была исключена дистанция 50 километров, ее место заняла смешанная эстафета.

Париж, Франция. Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Марафон. Смешанная эстафета