Российский каноист Петров вышел в полуфинал Олимпиады

22-летний россиянин финишировал вторым в квалификационном заезде, показав результат 3 минуты 49,86 секунды. Он уступил польскому спортсмену Виктору Глазунову на 1,46 секунды.

Полуфиналы и финалы состоятся в пятницу, 9 августа. Напомним, вчера, 6 августа, Петров также вышел в полуфинал соревнований в каноэ-двойках в паре с соотечественником Алексеем Коровашковым.

Петров, впервые выступающий на Олимпийских играх, — трехкратный чемпион мира среди юниоров, а также обладатель золотой и двух бронзовых медалей этапов Кубка мира.