Российский каноист Петров вышел в полуфинал Олимпиады
Российский гребец Захар Петров вышел в полуфинал соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров на летних Олимпийских играх в Париже.
Российский гребец Захар Петров вышел в полуфинал соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров на летних Олимпийских играх в Париже.
22-летний россиянин финишировал вторым в квалификационном заезде, показав результат 3 минуты 49,86 секунды. Он уступил польскому спортсмену Виктору Глазунову на 1,46 секунды.
Полуфиналы и финалы состоятся в пятницу, 9 августа. Напомним, вчера, 6 августа, Петров также вышел в полуфинал соревнований в каноэ-двойках в паре с соотечественником Алексеем Коровашковым.
Петров, впервые выступающий на Олимпийских играх, — трехкратный чемпион мира среди юниоров, а также обладатель золотой и двух бронзовых медалей этапов Кубка мира.
Игры-2024 в столице Франции проходят с 26 июля по 11 августа. Всего из россиян на Олимпиаду-2024 попали 15 человек в пяти видах спорта, имеющих на турнире индивидуальный нейтральный статус.