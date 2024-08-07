Хорватские ватерполисты обыграли Испанию и вышли в полуфинал Олимпиады-2024
Сборная Хорватии в четвертьфинале ватерпольного турнира Олимпиады-2024 обыграла Испанию со счетом 10:8.
Сборная Хорватии в четвертьфинале ватерпольного турнира Олимпиады-2024 обыграла Испанию со счетом 10:8.
В полуфинале хорваты сыграют с победителями матча Италия — Венгрия. Полуфинальная встреча пройдет 9 августа.
Водное поло.
Париж (Франция).
Олимпийские игры.
Мужчины.
¼ финала.
Хорватия — Испания — 10:8.
«Paris La Defense Arena».