Хорватские ватерполисты обыграли Испанию и вышли в полуфинал Олимпиады-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
31
31
2Китай
22
22
16
3Австралия
15
12
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Парусный спорт
ILCA 7. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Павлос Контидес
Стефано Пескьера
Результаты
Скалолазание
Скорость. Женщины. Итог
Александра Мирослав
Ден Лиджуань
Александра Калуцкая
Результаты
Парусный спорт
ILCA 6. Женщины. Финал
Марит Баувместер
Анна Мари Риндом
Лине Флем Хест
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Альваро Мартин / Мария Перес
Брайан Пинтадо / Гленда Морехон
Райдиан Оули / Джемима Монтаг
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Расписание событий
Тяжелая атлетика. Мужчины
16:00скороВесовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Прыжки в воду. Женщины
16:00скороТрамплин 3 м. Женщины. Предварительный раунд
Настольный теннис. Женщины. 1/4 финала
16:00скороКитайТайвань
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
16:00скороБразилияФранция
Водное поло. Мужчины. 1/4 финала
16:35скороГрецияСербия
Парусный спорт. Микст
16:43скороНакра 17. Микст. Финал
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала
17:00скороПольшаСША
Таэквондо. Мужчины. 1/2 финала
17:36скороПак ТаэчжунМохамед Халил Джендуби
Таэквондо. Женщины. 1/2 финала
17:49скороМобина НематзадеГуо Цзин
Таэквондо. Мужчины. 1/2 финала
18:02скороГашим МагомедовВито Деллаквила
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
18:30скороДанияШвеция
Скейтбординг. Мужчины
18:30скороПарк. Мужчины. Финал
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
19:00скороГерманияФранция
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:15скороХасрат ДжафаровПарвиз Насибов
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:25скороСлавик ГалстянСаид Эсмаили Лейвеси
Велоспорт - Трек. Мужчины
19:25скороКомандная гонка преследования. Мужчины. Заезд за 3-е место
Велоспорт - Трек. Мужчины
19:33скороКомандная гонка преследования. Мужчины. Финал
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:35скороАлиреза МохмадипианиЖан Беленюк
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:45скороСемен НовиковДавид Лошонци
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
19:55скороЛусия Ямилет Епес ГусмнАнника Вендле
16:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хорватские ватерполисты обыграли Испанию и вышли в полуфинал Олимпиады-2024

Сборная Хорватии в четвертьфинале ватерпольного турнира Олимпиады-2024 обыграла Испанию со счетом 10:8.

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Источник: Reuters

В полуфинале хорваты сыграют с победителями матча Италия — Венгрия. Полуфинальная встреча пройдет 9 августа.

Водное поло.

Париж (Франция).

Олимпийские игры.

Мужчины.

¼ финала.

Хорватия — Испания — 10:8.

«Paris La Defense Arena».

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XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
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II Летние Олимпийские игры в Париже
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