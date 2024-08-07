Американские велогонщицы завоевали золото в командной гонке на Олимпиаде-2024

В финале американки показали время 4 минуты и 4,306 секунды. Серебро досталось сборной Новой Зеландии (4 минуты и 4,927 секунды), Великобритания взяла бронзу, показав в гонке за третье место результат в 4 минуты и 6,382 секунды.