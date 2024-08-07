Экс-россиянин Яковлев уступил 0,001 секунды в ⅛ финала Олимпиады на велотреке

Ранее на Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся финал командного спринта по велоспорту. Спортсмены из Австралии с результатом 3:42.067 оказались быстрее велогонщиков из Великобритании (3:44.394). Бронзовые медали соревнований завоевала команда Италии. В состязаниях за бронзу они одолели спортсменов из Дании.