Австралийка Кеннеди стала олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом

Победный прыжок 27-летней спортсменки составил 4,90 м. Второе место заняла американка Кэти Мун, третье — канадка Алиша Ньюман. Обе спортсменки показали результат 4,85 м.

Соревнования по легкой атлетике на летней Олимпиаде проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в столице Франции.