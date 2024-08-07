Австралийка Кеннеди стала олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом
Австралийская легкоатлетка Нина Кеннеди выиграла соревнования в прыжках с шестом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Австралийская легкоатлетка Нина Кеннеди выиграла соревнования в прыжках с шестом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Победный прыжок 27-летней спортсменки составил 4,90 м. Второе место заняла американка Кэти Мун, третье — канадка Алиша Ньюман. Обе спортсменки показали результат 4,85 м.
Соревнования по легкой атлетике на летней Олимпиаде проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в столице Франции.