Провалившая гендерный тест Линь Юйтин вышла в финал олимпийского турнира по боксу
ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Линь Юйтин c Тайваня вышла в финал олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг. Соревнования проходят в Париже.
ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Линь Юйтин c Тайваня вышла в финал олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг. Соревнования проходят в Париже.
В полуфинале Линь Юйтин единогласным решением судей победила представительницу Турции Эсру Йылдыз. В решающем поединке Линь Юйтин встретится с Юлией Шереметой из Польши.
Ранее стало известно, что Линь Юйтин и представительница Алжира Иман Хелиф, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, допущены до участия в Олимпиаде в Париже. Хелиф сняли с соревнований на чемпионате мира — 2023 в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. При этом обе спортсменки выступали на Олимпиаде в Токио.
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменок до участия в Играх-2024 вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе. В Международной ассоциации бокса, которая проводила гендерные тесты спортсменок и принимала решение об их дисквалификации, отметили, что в крови спортсменок присутствуют мужской и женский кариотип. В МОК утверждают, что при допуске спортсменов руководствовались их паспортом, а тесты на определение гендера назвали нелегитимными. Хелиф вышла в финал олимпийского турнира в весовой категории до 66 кг.