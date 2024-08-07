Провалившая гендерный тест Линь Юйтин вышла в финал олимпийского турнира по боксу

В полуфинале Линь Юйтин единогласным решением судей победила представительницу Турции Эсру Йылдыз. В решающем поединке Линь Юйтин встретится с Юлией Шереметой из Польши.

Ранее стало известно, что Линь Юйтин и представительница Алжира Иман Хелиф, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, допущены до участия в Олимпиаде в Париже. Хелиф сняли с соревнований на чемпионате мира — 2023 в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. При этом обе спортсменки выступали на Олимпиаде в Токио.