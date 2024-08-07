Литовец Миколас Алекна побил олимпийский рекорд своего отца, но не выиграл золото Игр-2024
На Олимпиаде-2024 в Париже завершились соревнования в метании диска у мужчин.
На Олимпиаде-2024 в Париже завершились соревнования в метании диска у мужчин.
Победителем стал представитель ямайки Роже Стона, который показал результат 70,00 метров и установил новый олимпийский рекорд.
По ходу соревнований Стон превзошел лучшую попытку литовца Миколаса Алекны, который показал результат 69,97 метра и побил олимпийский рекорд, принадлежавший его отцу.
Отец Миколаса, Виргилиюс Алекна, выиграл Игры-2004 в Афинах с результатом 69,89 метра. Он также завоевал золото на Олимпиаде-2000 в Сиднее и бронзу на ОИ-2008 в Пекине.
На Играх-2024 в Париже бронза досталась австралийцу Мэттью Дэнни (69,31 м).