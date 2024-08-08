Озверелый финиш бега на 400 метров. Сумасшедший рывок Куинси Холла с четвертого места

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
27
35
32
2Китай
25
23
17
3Австралия
18
12
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
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Брейк-данс
Результаты
Бокс
до 80 кг. Мужчины. Финал
Нурбек Оралбай
Александр Хижняк
Результаты
Бокс
до 63,5 кг. Мужчины. Финал
Софьян Умиа
Эрисланди Альварес Боргес
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юснейлис Гусман Лопес
Сара Хильдебрандт
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Кеннет Рукс
Абрахам Кибивотт
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Фэн Цзыци
Отгонжаргал Долгоржавин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Пак Таэчжун
Гашим Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Юи Сусаки
Оксана Ливач
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Куинси Холл
Мэттью Хадсон-Смит
Мусала Самуконга
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Гуо Цзин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Адриан Висенте Юнта
Мохамед Халил Джендуби
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мерве Динчел Кавурат
Лена Стойкович
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Вито Деллаквила
Сириан Раве
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Артур Алексанян
Мохаммадади Шарави
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Ройе Стона
Виргилиус Алекна
Мэтью Денни
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мобина Нематзаде
Дуня Али М Абуталеб
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Узур Джузупбеков
Карам Габер
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Ассакалов
Габриэль Алехандро Росильо Кинделан
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Финал
Нао Кусака
Демеу Жадраев
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Акжол Махмудов
Санан Сулейманов
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуи
Валентина Камбеи
Суродчана Хамбао
Результаты
Расписание событий
Плавание. Женщины
08:30скоро10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Таэквондо. Мужчины
10:00скороМужчины. до 68 кг. Предварительные поединки
Гольф. Женщины
10:00скороЛичное первенство. Женщины. 2-й раунд
Таэквондо. Женщины
10:09скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:21скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:33скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:46скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:58скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Женщины
11:00скороСложность. Женщины. Квалификация
Гимнастика художественная. Женщины
11:00скороЛичное первенство. Женщины. Квалификация
Прыжки в воду. Женщины
11:00скороТрамплин 3 м. Женщины. Полуфинал
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
11:00скороКитайФранция
Таэквондо. Мужчины
11:10скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:22скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:35скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:47скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:59скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Греко-римская борьба. Мужчины
12:00скороМужчины. до 87 кг. Утешительный раунд
Греко-римская борьба. Мужчины
12:00скороМужчины. до 67 кг. Утешительный раунд
Вольная борьба. Женщины
12:00скороЖенщины. до 53 кг. Утешительный раунд
00:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Озверелый финиш бега на 400 метров. Сумасшедший рывок Куинси Холла с четвертого места

Нереальная развязка.

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Олимпиада во Франции продолжает дарить зрителям невероятные развязки спринтерских забегов. На финише стометровки у мужчин победителя Ноа Лайлса и серебряного призера Кишейна Томпсона отделили друг от друга 0,005 секунды. В женской эстафете 4×400 м болельщиков поразил золотой спурт нидерландки Фемке Бол. Теперь настала очередь удивлять всех американца Холла, который в беге на 400 метров после 75 процентов дистанции шел четвертым, но победил.

В полуфиналах 26-летний атлет из США показал третье время и считался одним из нескольких претендентов на золото — наряду, к примеру, с британцем Мэттью Хадсон-Смитом, которому перед забегом букмекеры отдавали предпочтение. Мэттью же лидировал перед решающим этапом дистанции и вплоть до ее последних сантиметров.

Источник: Reuters

Однако на самом финише феноменальный рывок Киунси подарил американцу победу. При этом атлет из США перед заключительной стометровкой, после прохождения трех четвертей круга, находился на четвертом месте, но нашел в себе силы на золотой спурт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Финальное время Холла — 43,40, Хадсон-Смита — 43,44, а у завоевавшего бронзу замбийца Музалы Самуконги — 43,74.

Куинси стал первым за 16 лет американцем, который завоевал золото на дистанции 400 м на Олимпийских играх. Предыдущим представителем США, победившим в таком забеге, был Лашон Мерритт в Пекине-2008.

Для 26-летнего Холла это первая медаль Игр. В 2023 году он стал чемпионом мира в эстафете 4×400 м и на том же турнире в Будапеште взял бронзу на 400-метровке.

Автор: Гоша Чернов

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VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
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III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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