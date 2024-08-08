Женская сборная США по баскетболу победила команду Нигерии в ¼ финала ОИ-2024

Наиболее результативным игроком американской сборной стала форвард Эйжа Уилсон. В ходе игры ей удалось набрать 20 очков, сделать 11 подборов, отдать две передачи, а также совершить один перехват и два блок-шота. На площадке Уилсон провела 25 минут и 17 секунд.