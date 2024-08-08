Интрига в медальном зачете. Кто же выиграет Олимпиаду — китайцы или американцы?

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Завершение Олимпийских игр в Париже всё ближе, а значит, ближе и ответ на вопрос: кто выиграет медальный зачёт? Сборных, претендующих на первое место, как и ожидалось, две — Китай и США. Но кто же сильнее?

В 12-й день Игр был разыгран 21 комплект наград, и лидеры смогли завоевать по три золотые награды. Сборная США отличилась в лёгкой атлетике, женской борьбе и велоспорте на треке. В её копилке 94 (27 — 35 — 32) награды.

Китайцы, в свою очередь, порадовали своих болельщиков победами в синхронном плавании и в тяжёлой атлетике — дважды. Представители Поднебесной собрали 65 наград в соотношении 25 — 23 — 17.

Учитывая, что до конца Олимпиады будет разыграно ещё больше 100 комплектов медалей, разница в два золота представляется несущественной. Вся самая острая борьба за первое место в неофициальном зачёте ещё впереди.

На третье место с отрывом вышла сборная Австралии. Представители Зелёного континента смогли оторваться от соперников по золоту: 18 — 12 — 11. А за четвёртую позицию, по всей видимости, будут сражаться команды, у которых сейчас более 10 побед: Франция, Великобритания, Япония и Южная Корея.

У России по-прежнему только одно скромное серебро в медальном зачёте. Наша страна по количеству наград опустилась уже на 64-ю позицию.