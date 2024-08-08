Россиян не позвали на церемонию награждения, провалившие гендерный тест боксерши — в медалях. Итоги 12-го дня Игр-2024

Всего было разыграно 24 комплекта наград. Американские спортсмены завоевали три золота: женская команда победила в гонке преследования на треке, Сара Хилдебрандт — в вольной борьбе в весовой категории до 50 килограммов, а Куинси Холл — в беге на 400 метров. Всего у команды 27 золотых, 35 серебряных и 32 бронзовые медали.

Второе место занимает сборная Китая, в активе которой 25 золотых, 23 серебряных и 17 бронзовых наград. На третьем месте расположились австралийцы с 18 золотыми, 12 серебряными и 11 бронзовыми медалями.

Церемония награждения командного турнира фигуристов зимних Игр-2022 прошла без россиян

Церемония прошла у Эйфелевой башни в рамках «Дня справедливости» — мероприятия по вручению наград, перераспределенных в результате допинговых инцидентов. Золотые медали достались сборной США, серебро — команде Японии. Бронза оказалась у сборной России, однако ее на церемонию не пригласили.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241985&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сборная России обратилась в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS Ad Hoc Division) с требованием отменить церемонию награждения сборных США и Японии. Россияне хотели отменить мероприятие, так как не получили на него приглашение. По мнению спортсменов, это нарушило их права как олимпийских призеров.

Сейчас с МОК мало кто общается, все разругались. Но диалог необходимо продолжать, отстаивать интересы наших спортсменов. А то нас не пригласили на Олимпиаду — мы не общаемся. А в итоге получается так, что и спортсменов наших не наградили. Надо двигаться вперед, переговорный процесс в спортивном сообществе должен сохраняться обязательно. Дмитрий Свищев депутат Госдумы

Медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку. Все апелляции по делу были отклонены.

Бывший российский велогонщик на несколько минут установил рекорд Олимпиады

Михаил Яковлев, ныне представляющий сборную Израиля, в квалификации спринта на треке показал время в 9,152 секунды. Однако через несколько минут австралиец Мэттью Ричардсон (9,091) и нидерландец Харри Лаврейсен (9,088) превзошли достижение Яковлева. Спортсмены побили мировой рекорд, который принадлежал тринидадцу Николасу Полу.

Позднее Яковлев вышел в 1/16 финала спринта. Однако он не смог отобраться в четвертьфинал турнира.

Яковлев сменил спортивное гражданство в ноябре 2023 года. Международный олимпийский комитет (МОК) ратифицировал решение без одобрения российской стороны.

Мэр Парижа открестилась от информации о грязной Сене

Анн Идальго опровергла информацию о заболевших после заплывов в реке спортсменах. Политик назвала поступившие сообщения фейками. Она подчеркнула, что у триатлонистов возникли проблемы со здоровьем по независящим от качества воды в реке причинам.

После соревнований по триатлону кишечную инфекцию обнаружили у представительницы Казахстана Екатерины Шабалиной, бельгийки Клэр Мишель и двух новозеландских спортсменов. Из-за желудочной инфекции не смогли принять участие в эстафете швейцарцы Адриен Бриффод и Симон Вестерманн.

Организаторы Олимпиады также заявили, что заплывы безопасны. Несмотря на это, по информации Associated Press, многие спортсмены могут пропустить тренировку. Ранее несколько тренировок уже были отменены.

Женский марафон на открытой воде пройдет 8 августа, 9 августа на дистанцию выйдут мужчины.

Спортсменка лишилась олимпийской медали по борьбе из-за перевеса на 150 граммов

Винеш Пхогат из Индии осталась без гарантированной награды Игр-2024 по борьбе. После взвешивания спортсменка потеряла сознание из-за обезвоживания и была госпитализирована.

Несмотря на все усилия в течение последней ночи, сегодня утром она весила чуть больше 50 килограммов. Индийская олимпийская ассоциация

Пхогат должна была сразиться за золото с Сарой Хильдебрандт из США. После отстранения представительница Индии не получит никакой медали.

Провалившие гендерный тест боксерши вышли в финал Олимпиады

В полуфинале Иман Хелиф победила Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. Таким образом, алжирка гарантированно получит медаль Игр в Париже. В борьбе за золото Хелиф встретится с Ян Лю из Китая.

После поединка Хелиф прокомментировала критику, с которой столкнулась во время выступления на Олимпийских играх в Париже. Она заявила, что Международная ассоциация бокса (IBA) обидела ее и обошлась с ней несправедливо.

Этот вопрос затрагивает достоинство и честь каждой женщины. Арабское население знает меня много лет и видело, как я боксирую. Но на моей стороне бог. Иман Хелиф алжирская боксерша

Позднее Линь Юйтин из Тайваня, которая также провалила гендерный тест, одержала победу над представительницей Турции Эсру Йылдыз в полуфинале соревнований в весовой категории до 57 кг. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Линь Юйтин единогласным решением судей — 5−0.

После поражения Йылдыз дважды скрестила указательные пальцы, намекая на наличие у нее XX-хромосом. Такой же жест показала Светлана Станева из Болгарии, которая проиграла Юйтин в четвертьфинале.