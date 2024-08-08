Россиян не позвали на церемонию награждения, провалившие гендерный тест боксерши — в медалях. Итоги 12-го дня Игр-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
27
35
32
2Китай
25
23
17
3Австралия
18
13
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Шарон ван Ровендаль
Моеша Джонсон
Джиневра Таддеуччи
Результаты
Бокс
до 80 кг. Мужчины. Финал
Нурбек Оралбай
Александр Хижняк
Результаты
Бокс
до 63,5 кг. Мужчины. Финал
Софьян Умиа
Эрисланди Альварес Боргес
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юснейлис Гусман Лопес
Сара Хильдебрандт
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Кеннет Рукс
Абрахам Кибивотт
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Фэн Цзыци
Отгонжаргал Долгоржавин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Пак Таэчжун
Гашим Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Юи Сусаки
Оксана Ливач
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Куинси Холл
Мэттью Хадсон-Смит
Мусала Самуконга
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Гуо Цзин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Адриан Висенте Юнта
Мохамед Халил Джендуби
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мерве Динчел Кавурат
Лена Стойкович
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Вито Деллаквила
Сириан Раве
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Артур Алексанян
Мохаммадади Шарави
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Ройе Стона
Виргилиус Алекна
Мэтью Денни
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мобина Нематзаде
Дуня Али М Абуталеб
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Узур Джузупбеков
Карам Габер
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Ассакалов
Габриэль Алехандро Росильо Кинделан
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Финал
Нао Кусака
Демеу Жадраев
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Акжол Махмудов
Санан Сулейманов
Результаты
Расписание событий
Гольф. Женщины
10:00скороЛичное первенство. Женщины. 2-й раунд
Таэквондо. Женщины
10:09скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:21скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:33скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:46скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:58скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Женщины
11:00скороСложность. Женщины. Квалификация
Гимнастика художественная. Женщины
11:00скороЛичное первенство. Женщины. Квалификация
Прыжки в воду. Женщины
11:00скороТрамплин 3 м. Женщины. Полуфинал
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
11:00скороКитайФранция
Таэквондо. Мужчины
11:10скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:22скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:35скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:47скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:59скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороКарлос Андрес Муньос ХарамильоАркадиуш Марцин Кулинич
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороМате НемесАмантур Исмаилов
Вольная борьба. Женщины
12:00скороЖенщины. до 53 кг. Утешительный раунд. – - Андрея Беатрис Ана
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороТурпал-Али БисултановЛаша Гобадзе
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороИсхак ГайюЛуис Орта Санчес
10:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян не позвали на церемонию награждения, провалившие гендерный тест боксерши — в медалях. Итоги 12-го дня Игр-2024

В Париже завершился двенадцатый день Олимпийских игр 2024 года, медальный зачет продолжила возглавлять сборная США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: Reuters

Всего было разыграно 24 комплекта наград. Американские спортсмены завоевали три золота: женская команда победила в гонке преследования на треке, Сара Хилдебрандт — в вольной борьбе в весовой категории до 50 килограммов, а Куинси Холл — в беге на 400 метров. Всего у команды 27 золотых, 35 серебряных и 32 бронзовые медали.

Второе место занимает сборная Китая, в активе которой 25 золотых, 23 серебряных и 17 бронзовых наград. На третьем месте расположились австралийцы с 18 золотыми, 12 серебряными и 11 бронзовыми медалями.

Церемония награждения командного турнира фигуристов зимних Игр-2022 прошла без россиян

Церемония прошла у Эйфелевой башни в рамках «Дня справедливости» — мероприятия по вручению наград, перераспределенных в результате допинговых инцидентов. Золотые медали достались сборной США, серебро — команде Японии. Бронза оказалась у сборной России, однако ее на церемонию не пригласили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сборная России обратилась в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS Ad Hoc Division) с требованием отменить церемонию награждения сборных США и Японии. Россияне хотели отменить мероприятие, так как не получили на него приглашение. По мнению спортсменов, это нарушило их права как олимпийских призеров.

Сейчас с МОК мало кто общается, все разругались. Но диалог необходимо продолжать, отстаивать интересы наших спортсменов. А то нас не пригласили на Олимпиаду — мы не общаемся. А в итоге получается так, что и спортсменов наших не наградили. Надо двигаться вперед, переговорный процесс в спортивном сообществе должен сохраняться обязательно.

Дмитрий Свищев
депутат Госдумы

Медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку. Все апелляции по делу были отклонены.

Бывший российский велогонщик на несколько минут установил рекорд Олимпиады

Михаил Яковлев, ныне представляющий сборную Израиля, в квалификации спринта на треке показал время в 9,152 секунды. Однако через несколько минут австралиец Мэттью Ричардсон (9,091) и нидерландец Харри Лаврейсен (9,088) превзошли достижение Яковлева. Спортсмены побили мировой рекорд, который принадлежал тринидадцу Николасу Полу.

Позднее Яковлев вышел в 1/16 финала спринта. Однако он не смог отобраться в четвертьфинал турнира.

Яковлев сменил спортивное гражданство в ноябре 2023 года. Международный олимпийский комитет (МОК) ратифицировал решение без одобрения российской стороны.

Мэр Парижа открестилась от информации о грязной Сене

Анн Идальго опровергла информацию о заболевших после заплывов в реке спортсменах. Политик назвала поступившие сообщения фейками. Она подчеркнула, что у триатлонистов возникли проблемы со здоровьем по независящим от качества воды в реке причинам.

После соревнований по триатлону кишечную инфекцию обнаружили у представительницы Казахстана Екатерины Шабалиной, бельгийки Клэр Мишель и двух новозеландских спортсменов. Из-за желудочной инфекции не смогли принять участие в эстафете швейцарцы Адриен Бриффод и Симон Вестерманн.

Организаторы Олимпиады также заявили, что заплывы безопасны. Несмотря на это, по информации Associated Press, многие спортсмены могут пропустить тренировку. Ранее несколько тренировок уже были отменены.

Женский марафон на открытой воде пройдет 8 августа, 9 августа на дистанцию выйдут мужчины.

Спортсменка лишилась олимпийской медали по борьбе из-за перевеса на 150 граммов

Винеш Пхогат из Индии осталась без гарантированной награды Игр-2024 по борьбе. После взвешивания спортсменка потеряла сознание из-за обезвоживания и была госпитализирована.

Несмотря на все усилия в течение последней ночи, сегодня утром она весила чуть больше 50 килограммов.

Индийская олимпийская ассоциация

Пхогат должна была сразиться за золото с Сарой Хильдебрандт из США. После отстранения представительница Индии не получит никакой медали.

Провалившие гендерный тест боксерши вышли в финал Олимпиады

В полуфинале Иман Хелиф победила Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. Таким образом, алжирка гарантированно получит медаль Игр в Париже. В борьбе за золото Хелиф встретится с Ян Лю из Китая.

После поединка Хелиф прокомментировала критику, с которой столкнулась во время выступления на Олимпийских играх в Париже. Она заявила, что Международная ассоциация бокса (IBA) обидела ее и обошлась с ней несправедливо.

Этот вопрос затрагивает достоинство и честь каждой женщины. Арабское население знает меня много лет и видело, как я боксирую. Но на моей стороне бог.

Иман Хелиф
алжирская боксерша

Позднее Линь Юйтин из Тайваня, которая также провалила гендерный тест, одержала победу над представительницей Турции Эсру Йылдыз в полуфинале соревнований в весовой категории до 57 кг. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Линь Юйтин единогласным решением судей — 5−0.

После поражения Йылдыз дважды скрестила указательные пальцы, намекая на наличие у нее XX-хромосом. Такой же жест показала Светлана Станева из Болгарии, которая проиграла Юйтин в четвертьфинале.

Анастасия Борисова

Читайте также от «Lenta.ru»
Провалившая гендерный тест боксерша вышла в финал Олимпиады
В России хотят арестовать имущество Хабиба Нурмагомедова на десятки миллионов рублей
В прыжках с шестом установили новый мировой рекорд
Россияне установили олимпийский рекорд в соревнованиях каноэ-двоек
Все фотогалереи
ВидеоФото
21Чемпионы дня: 7 августа
15Чемпионы дня: 6 августа
15Подвиг Йокича: Сербия отыграла 24 очка и победила Австралию
23Синхронистки в Париже: без России 10 стран мечтают о золоте
18Чемпионы дня: 5 августа
19Андреева и Шнайдер принесли России первые медали ОИ
1537-летний Джокович впервые выиграл Олимпиаду
20Чемпионы дня: 4 августа
22Турнир по гимнастике на Олимпийских играх
29Чемпионы дня: 3 августа
Главные темы
«Я опозорил всех». Олимпийца задержали в Париже за кокаин
Кто возьмет медальный зачет Олимпиады — китайцы или американцы?
Дикая развязка бега на 400 м на ОИ. Как Холлу удалось выиграть
Синхронное плавание на Олимпиаде впервые прошло без России
Покровскую разочаровал олимпийский турнир синхронисток
Белорусские гребцы не хотят видеть литовцев на Олимпиаде из-за их поведения
Британcкие спортсмены отказались от еды в Олимпийской деревне
Украинскую каноистку заставили закрасить надпись «Я — украинка»
Американка повторила рекорд Олимпиады при Гитлере
Кубинец Боргес завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2024
Женская сборная США по баскетболу победила команду Нигерии в ¼ финала ОИ-2024
Рекордсмен мира в беге с препятствиями потерял сознание после падения на ОИ
Марокканец Эль-Баккали стал победителем ОИ-2024 в беге на 3000 м с препятствиями
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Американка Хильдебрандт выиграла золото Олимпиады в вольной борьбе в весе до 50 кг
Китайская тяжелоатлетка выиграла Олимпиаду-2024 в весе до 49 кг с олимпийским рекордом
Тайская тхэквондистка Вонгпаттанакит завоевала золотую медаль Олимпиады-2024
Провалившая гендерный тест Линь Юйтин вышла в финал олимпийского турнира по боксу
Литовец Миколас Алекна побил олимпийский рекорд своего отца, но не выиграл золото Игр-2024
Австралийка Кеннеди стала олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом
Американец Холл вырвал победу в беге на 400 м в Париже: видео
Французские волейболисты вышли в финал домашнего олимпийского турнира
Армянский борец Алексанян уступил в финальной схватке в весе до 97 кг
Китайские синхронистки победили на Олимпиаде в Париже в групповых соревнованиях
Экс-россиянин Яковлев уступил 0,001 секунды в ⅛ финала Олимпиады на велотреке
Женская сборная Франции по баскетболу победила команду Германии в ¼ Олимпиады-2024
Американские велогонщицы завоевали золото в командной гонке на Олимпиаде-2024
В Париже задержали бразильца за продажу поддельных медалей Олимпийских игр. Ему грозит тюремный срок
Датские гандболисты вырвали победу у шведов и вышли в полуфинал Олимпиады-2024
Австралийские велогонщики завоевали золото в командной гонке на Олимпиаде-2024
Австралийский скейтбордист Палмер завоевал золотую медаль Олимпиады-2024
Польские волейболисты в пяти сетах обыграли США и вышли в финал Олимпиады-2024
Карабатич и его команда провалили шанс на золото. Невероятное поражение французов на домашней Олимпиаде
Китайский тяжелоатлет Фабин взял золото Олимпиады-2024
Карелин поздравил Михаина Лопеса с победой на Олимпиаде в Париже
Баскетболистки сборной Бельгии вышли в полуфинал Олимпиады
Иман Хелиф: IBA обошлась со мной несправедливо, обидела меня
Сербские ватерполисты обыграли Грецию и вышли в полуфинал Олимпиады-2024
В оргкомитете Олимпиады-2024 отреагировали на слова Адама Пити о червях в еде
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Тарасова заявила о трагедии из-за количества российских спортсменов на Олимпиаде
Австралиец Уэрн выиграл золото в парусном классе ILCA 7 на Олимпиаде в Париже
Мэр Парижа назвала фейком новости о заболевших из-за воды в Сене
Российский каноист Петров вышел в полуфинал Олимпиады
Спринтерша Альфред принесла своей крошечной стране две медали Олимпиады. Кто она такая?
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь