Турчанка показала интерсекс-боксерше после проигранного боя жест «Х». Что он означает?

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
27
35
32
2Китай
25
23
17
3Австралия
18
13
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
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Результаты
Парусный спорт
470. Микст. Финал
Лара Вадлау/Лукас Маэр
Кейджу Окада/Михо Йошиока
Антон Дальберг/Ловиса Карлссон
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Шарон ван Ровендаль
Моеша Джонсон
Джиневра Таддеуччи
Результаты
Бокс
до 80 кг. Мужчины. Финал
Нурбек Оралбай
Александр Хижняк
Результаты
Бокс
до 63,5 кг. Мужчины. Финал
Софьян Умиа
Эрисланди Альварес Боргес
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юснейлис Гусман Лопес
Сара Хильдебрандт
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Кеннет Рукс
Абрахам Кибивотт
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Фэн Цзыци
Отгонжаргал Долгоржавин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Пак Таэчжун
Гашим Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Юи Сусаки
Оксана Ливач
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Куинси Холл
Мэттью Хадсон-Смит
Мусала Самуконга
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Гуо Цзин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Адриан Висенте Юнта
Мохамед Халил Джендуби
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мерве Динчел Кавурат
Лена Стойкович
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Вито Деллаквила
Сириан Раве
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Артур Алексанян
Мохаммадади Шарави
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Ройе Стона
Виргилиус Алекна
Мэтью Денни
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мобина Нематзаде
Дуня Али М Абуталеб
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Узур Джузупбеков
Карам Габер
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Ассакалов
Габриэль Алехандро Росильо Кинделан
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Финал
Нао Кусака
Демеу Жадраев
Результаты
Расписание событий
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
12:24скороМарко ГолубичБернардо Пиэ
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
12:36скороЛетиция АунЛо Чиа-Линг
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
12:48скороЭдивал ПонтесЗаид Карим
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:50скороВладимир ГамкрелидзеДжавраил Шапиев
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
13:00скороДжейд ДжонсМиляна Релики
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:00скороОдунайо Фоласаде АдекуороеШаима Фузия Ауисси
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:00скороМайлз АминеВасилий Михайлов
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:10скороСпенсер Ричард ЛиЦзоу Ваньхао
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:10скороБолдсайхан ХонгорзулХонг Кэсинь
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:10скороОсман НурмагомедовБат Эрдэнэ Бямбасурэн
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
13:13скороХакан РекберИбрагим Майга
Парусный спорт. Микст
13:18скороНакра 17. Микст. Финал
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:20скороГуломджон АбдуллаевАлиаббас Рзазаде
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:20скороДжулия ПенальберРкаэла Мари Рамос Акино
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:20скороДаурен КуруглиевИтан Адриан Рамос
Скалолазание. Мужчины
13:28скороСкорость. Мужчины. Квалификация
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:30скороРоман Гильермо Браво-ЯнгАрсен Арутюнян
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:30скороСандра ПарушевскиАнастасия Никита
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:30скороДжейден Александер ЛоуренсХасан Язданичарати
Вольная борьба. Мужчины
13:40скороМужчины. до 57 кг. 1/4 финала
11:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Турчанка показала интерсекс-боксерше после проигранного боя жест «Х». Что он означает?

Эсра Йылдыз проиграла Линь Юйтин в полуфинале Олимпиады, но запомнилась посланием.

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Турчанка показала интерсекс-боксерше после проигранного боя жест «Х». Что он означает? | Источник: AFP 2023

Париж (Франция). Олимпийские игры
Женщины до 57 кг. ½ финала
Линь Юйтин (Тайвань) — Эсра Йылдыз Кахраман (Турция) — 5:0.

В среду, 7 августа, в полуфинале олимпийского женского турнира до 57 килограммов боксерша из Тайваня Линь Юйтин победила турчанку Эсру Йылдыз единогласным решением судей — 5:0. Исход поединка не стал сенсацией, потому что азиатская спортсменка на чемпионате мира-2023 провалила гендерный тест, выявивший у Линь повышенный уровень мужских гормонов. После боя Йылдыз не выглядела расстроенной — перед уходом с ринга она подняла руки, скрестила указательные пальцы и продемонстрировала этот жест всем зрителям.

То же самое показывала после боя проигравшая тайваньской спортсменке в четвертьфинале болгарская боксерша Светлана Станева. Он, вероятнее всего, означает латинскую букву X, а именно X-хромосому, символизирующую женский пол. На протяжении всех Игр Юйтин и другая боскерша, алжирка Иман Хелиф, подвергались критике из-за сомнений в своей гендерной принадлежности и предполагаемого наличия мужских Y-хромосом.

Споры вокруг Хелиф и Линь возникли после того, как обе были отстранены от участия в решающих матчах чемпионата мира среди женщин в Нью-Дели в прошлом году из-за сорванного гендерного теста. Международная ассоциация бокса (IBA) не допустила обеих до соревнований, однако на Олимпиаде они выступают, так как Международный олимпийский комитет не признает IBA. В Париже на соревнования по боксу правила IBA не распространяются, гендерные тесты не проводятся, поэтому алжирская и тайваньская спортсменки участвуют в боях наравне с другими женщинами.

Поражение в полуфинале не оставляет Йылдыз без медали — на олимпийских турнирах по боксу не проводятся поединки за третье место, поэтому турчанка получит бронзу, как и другая проигравшая в полуфинале в этой весовой категории — филиппинка Нести Петесио.

В финале боксерского турнира до 57 килограммов Линь встретится с 20-летней полячкой Юлией Шереметой. Бой за золото состоится в субботу, 10 августа.

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IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
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II Летние Олимпийские игры в Париже
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