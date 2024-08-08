Турчанка показала интерсекс-боксерше после проигранного боя жест «Х». Что он означает? | Источник: AFP 2023

Париж (Франция). Олимпийские игры

Женщины до 57 кг. ½ финала

Линь Юйтин (Тайвань) — Эсра Йылдыз Кахраман (Турция) — 5:0.

В среду, 7 августа, в полуфинале олимпийского женского турнира до 57 килограммов боксерша из Тайваня Линь Юйтин победила турчанку Эсру Йылдыз единогласным решением судей — 5:0. Исход поединка не стал сенсацией, потому что азиатская спортсменка на чемпионате мира-2023 провалила гендерный тест, выявивший у Линь повышенный уровень мужских гормонов. После боя Йылдыз не выглядела расстроенной — перед уходом с ринга она подняла руки, скрестила указательные пальцы и продемонстрировала этот жест всем зрителям.

То же самое показывала после боя проигравшая тайваньской спортсменке в четвертьфинале болгарская боксерша Светлана Станева. Он, вероятнее всего, означает латинскую букву X, а именно X-хромосому, символизирующую женский пол. На протяжении всех Игр Юйтин и другая боскерша, алжирка Иман Хелиф, подвергались критике из-за сомнений в своей гендерной принадлежности и предполагаемого наличия мужских Y-хромосом.

Споры вокруг Хелиф и Линь возникли после того, как обе были отстранены от участия в решающих матчах чемпионата мира среди женщин в Нью-Дели в прошлом году из-за сорванного гендерного теста. Международная ассоциация бокса (IBA) не допустила обеих до соревнований, однако на Олимпиаде они выступают, так как Международный олимпийский комитет не признает IBA. В Париже на соревнования по боксу правила IBA не распространяются, гендерные тесты не проводятся, поэтому алжирская и тайваньская спортсменки участвуют в боях наравне с другими женщинами.

Поражение в полуфинале не оставляет Йылдыз без медали — на олимпийских турнирах по боксу не проводятся поединки за третье место, поэтому турчанка получит бронзу, как и другая проигравшая в полуфинале в этой весовой категории — филиппинка Нести Петесио.