Как россиянка поехала волонтером на Олимпиаду | Источник: РБК

Это рассказ от первого лица россиянки, которая побывала на Олимпиаде в Париже в качестве волонтера.

Меня зовут Алина Кравчук. Мне удалось поехать на Олимпиаду в качестве волонтера, хотя СМИ сообщали, что гражданам России отказали в аккредитации.

Для меня это первый опыт волонтерства и первая Олимпиада.

Как я попала в число волонтеров на Олимпиаду

В марте 2023 года я прочитала о наборе волонтеров на Олимпиаду-2024 в Париже. Решила отправить заявку. Мне хотелось стать частью такого значимого исторического события. Ну и любопытно было побывать на нем в таком качестве.

Организаторы сразу предупредили, что «волонтерская работа не оплачивается».

«“Париж-2024” предоставляет питание и униформу, волонтеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом во время работы на Играх», — говорилось при подаче заявки.

Также платить за авиабилеты и визу придется самостоятельно.

Про жилье не уточнялось. Но так как мне было где остановиться (у друзей), я не переживала об этом. Известно, что на многих Олимпиадах организаторы предоставляют волонтерам место для проживания. Мне в итоге не предоставили жилье.

В заявке был упор на знание иностранных языков и коммуникабельность. Можно было указать предпочтительное направление работы: я выбрала работу со СМИ, поскольку сама журналист, понимала, что мне будет интересно взаимодействовать с коллегами.

Ответ на заявку обещали дать к концу лета-осени 2023 года. Так и произошло, 25 сентября пришло письмо от организационного комитета, где говорилось, что мою кандидатуру рассмотрели.

Предложили работу в пресс-зоне стрелкового центра в Шатору. На мой ответ давалось 10 дней. Я согласилась.

Положительный ответ на аккредитацию в качестве волонтера | Источник: РБК

До поездки на специальном сайте занималась на подготовительных волонтерских курсах. Там учили, как работать на разных площадках, взаимодействовать со спортсменами, зрителями и представителями СМИ. Те, кто уже был во Франции, мог пройти эти курсы в одном из волонтерских центров страны.

С какими трудностями столкнулась

Все расходы, как и предупреждали организаторы, ложились на плечи волонтеров. Однако это с большой натяжкой можно назвать трудностью, поскольку заранее предупредили.

У многих могут возникнуть проблемы с жильем, поскольку его не всем предоставляют. Для меня же настоящая трудность была в том, что возможность разместиться бесплатно была только в Париже, а волонтерская деятельность — в Шатору. Я написала на почту и попросила о возможности перевода в столицу.

Вскоре организаторы попросили забронировать на платформе для волонтеров место и время «крещения» — аккредитации и получения формы. Вне зависимости от площадки волонтер мог выбрать любой из городов. Я, надеясь на перевод, для удобства выбрала Париж.

Во французскую столицу я прилетела 2 августа. В тот же день отправилась в назначенное время, к 16:00, в центр аккредитации.

В Париже существует проблема с навигацией. К примеру, приехав на станцию метро Convention, я шла по гугл-картам из-за отсутствия указателей. Ничто не указывало на то, что через какие-то 800 м будет что-то похожее на волонтерский центр. Лишь преодолев половину пути, увидела первую табличку с указанием направления к ближайшему стадиону. Там работали волонтеры, которые и подсказали, куда идти дальше.

Также не всегда можно встретить волонтеров, говорящих на английском языке, хотя это было одно из главных условий. Так, во время проверки данных я попала к волонтеру пожилого возраста, который не говорил на английском. Ему помог коллега, а я заставила себя вспомнить свои десять слов на французском.

При этом обстановка была дружелюбной. Он проверил данные и выдал волонтерскую Navigo, карту, которая позволяла передвигаться по всему городу на любом виде транспорта бесплатно.

О том, что меня перевели в Париж, я узнала уже на месте. Новой точкой стала L'Arena Paris Sud, где проходили соревнования по настольному теннису.

Какое было отношение к волонтеру из России

Волонтерами были граждане разных стран, в том числе из России. С одной из них я познакомилась на этапе подачи документов на визу. В визовом центре Лиза рассказала, что ее выбрали волонтером-водителем в Париже, но потом связь мы потеряли.

На моей площадке были волонтеры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании. Из России только я. Самому старшему было 73 года, Жан приехал из Марселя в Париж.

При этом каких-то особых ограничений для граждан России не было. Все были внимательны друг другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила.

Также не было никаких дополнительных ограничений для волонтеров из России. У меня были такие же условия работы, как у всех.

Что запрещено волонтерам на Олимпиаде

Инструктаж был каждый раз краткий:

нельзя отвлекаться на телефон на смене;

постоянный контакт с коллегами и зрителями;

не донимать спортсменов перед соревнованиями. После, если те проявят желание, можно было фотографироваться;

нельзя публиковать фото аккредитации до окончания Олимпиады (11 августа) во избежание копирования и кражи данных;

просили не ходить в форме во вне рабочее время, чтобы избежать ситуации, когда за помощью обратится турист. Ведь помочь в другом месте города вы не сможете, а это создаст негативное впечатление о волонтере. Но этот пункт игнорировали многие, потому что носить с собой сумку с обычной одеждой «было лень», как отмечали коллеги-волонтеры.

Какой режим работы у волонтеров на Олимпиаде

После утреннего-вечернего инструктажа все волонтеры расходились по площадке, занимая свои позиции.

Начало смены определял сам волонтер. Еще до старта игр на платформе появилась возможность выбрать количество дней, в которые ты можешь волонтерить, а также утреннюю либо вечернюю смены. Ее продолжительность всегда составляла 5 часов.

Я выбрала утренние с 8 до 13:00. После чего можно было отправиться на бесплатный обед в отдельном центре либо ехать по своим делам.