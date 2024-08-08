Украинскую каноистку заставили закрасить надпись «Я — украинка»

«Получился такой казус: Анастасия Рыбачок заказала лодку, на которой было написано “I am Ukrainian”. Организаторам соревнований это очень не понравилось — они сказали, что это политическая реклама. Но ведь это абсурд. Тем не менее, правила есть правила.



В этом году это проявляется очень конкретно: если мы пишем какой-то лозунг на лодке, нас заставляют его заклеить. Это нас очень удивляет и раздражает. Даже выражение “Слава Украине — Героям слава”, которое мы наклеивали на некоторых лодках на международных соревнованиях, организаторы заставляли заклеивать. У них это правило. Для нас это нормально, мы с этим живем, а для европейцев — не знаю, что-то политическое.



Все знают, что происходит на международных соревнованиях с нашими спортсменами. В прошлом году это было свободнее, а в 2022 году выходили на награждение с лозунгами против войны и насилия», — сказал Наев в интервью украинским СМИ.