Украинскую каноистку заставили закрасить надпись «Я — украинка»
Главный тренер сборной Украины по гребле Игорь Наев сообщил, что его подопечной Анастасии Рыбачок запретили выступать в лодке с надписью «I am Ukrainian».
Главный тренер сборной Украины по гребле Игорь Наев сообщил, что его подопечной Анастасии Рыбачок запретили выступать в лодке с надписью «I am Ukrainian».
Международная федерация каноэ (ICF) усмотрела пропаганду во фразе «Я — украинка», нанесенной на корпус, и заставила 26-летнюю спортсменку закрасить часть фразы.
«Получился такой казус: Анастасия Рыбачок заказала лодку, на которой было написано “I am Ukrainian”. Организаторам соревнований это очень не понравилось — они сказали, что это политическая реклама. Но ведь это абсурд. Тем не менее, правила есть правила.
В этом году это проявляется очень конкретно: если мы пишем какой-то лозунг на лодке, нас заставляют его заклеить. Это нас очень удивляет и раздражает. Даже выражение “Слава Украине — Героям слава”, которое мы наклеивали на некоторых лодках на международных соревнованиях, организаторы заставляли заклеивать. У них это правило. Для нас это нормально, мы с этим живем, а для европейцев — не знаю, что-то политическое.
Все знают, что происходит на международных соревнованиях с нашими спортсменами. В прошлом году это было свободнее, а в 2022 году выходили на награждение с лозунгами против войны и насилия», — сказал Наев в интервью украинским СМИ.
Рыбачок является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в каноэ-двойке вместе с Людмилой Лузан. На Олимпиаде в Париже Рыбачок будет представлена как в каноэ-двойке, так и в каноэ-одиночке.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.