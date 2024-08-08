Кошмар на Олимпиаде в Париже: рекордсмен мира жестко разбился во время забега

Жуткое падение на Олимпиаде 2024 в беге на 3000 м с препятствиями, Ламеха Гирма зацепился за барьер и потерял сознание | Источник: Getty Images

Красивая победа марокканца Суфьяна Эль-Баккали в забеге на 3000 м с препятствиями на Олимпиаде в Париже оказалась омрачена жутким падением его главного соперника. За 200 м до финиша эфиоп Ламеха Гирма зацепил правой ногой барьер и на высокой скорости упал спиной на дорожку. Спортсмен потерял сознание и не шевелился, в то время как соперники либо обегали его, либо перепрыгивали.

Гирма — рекордсмен мира в стипль-чезе. Высшее мировое достижение он установил 9 июня 2023 года на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, пробежав дистанцию за 7.52,11. Он снёс мировое достижение катарца Саифа Шахина, державшееся 19 лет.

Но на крупных турнирах Гирма постоянно оставался вторым. Так было на Олимпиаде в Токио, так было на чемпионатах мира. Он ничего не мог сделать с марокканцем Эль-Баккали, который как раз на главных стартах показывал безупречный бег.

В Париж 23-летний эфиоп прилетел, чтобы победить марокканца. И в финале он делал для этого всё. На последнем круге Гирма и Эль-Баккали начали ускоряться, чуть-чуть потолкались и рванули вперёд за американцем Кеннетом Руксом, который внезапно включил турборежим за два круга до финиша и завёл всех остальных.

Гирма выбрал вроде бы удобную позицию для атаки американца, но на третьем с конца барьере случилось страшное. Он не успел подобрать правую ногу, задел барьер и на большой скорости спиной врезался в дорожку. Никакого контакта с соперниками у него не было — эфиоп упал сам. Пока шли медальные разборки, Ламеха лежал без движения. Как оказалось, и без сознания.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241989&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эфиопа немедленно эвакуировали в госпиталь, зафиксировав на носилках. Информации о его состоянии долго не поступало. Оргкомитет Париж-2024 выпустил короткое заявление: «После падения Ламехе Гирме на месте была немедленно оказана медицинская помощь. Наши мысли с ним, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Оргкомитет находится в тесном контакте с НОК Эфиопии по поводу состояния спортсмена».

Но других новостей не было, пока менеджер сборной Эфиопии по лёгкой атлетике Эабиса Негесе Гелету не опубликовал в соцсетях фотографию из больницы, где Гирма лежит на кровати в форме национальной команды, причём его спортивный костюм показательно расстёгнут, чтобы была видна надпись «Эфиопия» на футболке.

Негесе написал: «Гирма восстанавливается. Сборная Эфиопии навестила его в больнице». До этого он же со ссылкой на тренера Тешоме Кебеде сообщил, что жизни спортсмена ничего не угрожает, но ему потребуется время на восстановление. Другой информации о рекордсмене мира до сих пор не было.