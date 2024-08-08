Кошмар на Олимпиаде в Париже: рекордсмен мира жестко разбился во время забега

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
27
35
32
2Китай
25
23
17
3Австралия
18
13
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Парусный спорт
470. Микст. Финал
Лара Вадлау/Лукас Маэр
Кейджу Окада/Михо Йошиока
Антон Дальберг/Ловиса Карлссон
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Шарон ван Ровендаль
Моеша Джонсон
Джиневра Таддеуччи
Результаты
Бокс
до 80 кг. Мужчины. Финал
Нурбек Оралбай
Александр Хижняк
Результаты
Бокс
до 63,5 кг. Мужчины. Финал
Софьян Умиа
Эрисланди Альварес Боргес
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юснейлис Гусман Лопес
Сара Хильдебрандт
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Кеннет Рукс
Абрахам Кибивотт
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Фэн Цзыци
Отгонжаргал Долгоржавин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Пак Таэчжун
Гашим Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Юи Сусаки
Оксана Ливач
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Куинси Холл
Мэттью Хадсон-Смит
Мусала Самуконга
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Гуо Цзин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Адриан Висенте Юнта
Мохамед Халил Джендуби
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мерве Динчел Кавурат
Лена Стойкович
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Вито Деллаквила
Сириан Раве
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Артур Алексанян
Мохаммадади Шарави
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Ройе Стона
Виргилиус Алекна
Мэтью Денни
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мобина Нематзаде
Дуня Али М Абуталеб
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Узур Джузупбеков
Карам Габер
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Ассакалов
Габриэль Алехандро Росильо Кинделан
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Финал
Нао Кусака
Демеу Жадраев
Результаты
Расписание событий
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:50скороВладимир ГамкрелидзеДжавраил Шапиев
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:00скороОдунайо Фоласаде АдекуороеШаима Фузия Ауисси
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:00скороМайлз АминеВасилий Михайлов
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:10скороСпенсер Ричард ЛиЦзоу Ваньхао
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:10скороБолдсайхан ХонгорзулХонг Кэсинь
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:10скороОсман НурмагомедовБат Эрдэнэ Бямбасурэн
Парусный спорт. Микст
13:18скороНакра 17. Микст. Финал
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:20скороГуломджон АбдуллаевАлиаббас Рзазаде
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:20скороДжулия ПенальберРкаэла Мари Рамос Акино
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:20скороДаурен КуруглиевИтан Адриан Рамос
Скалолазание. Мужчины
13:28скороСкорость. Мужчины. Квалификация
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:30скороРоман Гильермо Браво-ЯнгАрсен Арутюнян
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:30скороСандра ПарушевскиАнастасия Никита
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:30скороДжейден Александер ЛоуренсХасан Язданичарати
Вольная борьба. Мужчины
13:40скороМужчины. до 57 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Мужчины
13:40скороМужчины. до 86 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Женщины
13:40скороЖенщины. до 57 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Мужчины
13:50скороМужчины. до 86 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Мужчины
13:50скороМужчины. до 57 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Женщины
13:50скороЖенщины. до 57 кг. 1/4 финала
11:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Кошмар на Олимпиаде в Париже: рекордсмен мира жестко разбился во время забега

О состоянии Ламехи Гирмы до сих пор достоверной информации нет.

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Жуткое падение на Олимпиаде 2024 в беге на 3000 м с препятствиями, Ламеха Гирма зацепился за барьер и потерял сознание | Источник: Getty Images

Красивая победа марокканца Суфьяна Эль-Баккали в забеге на 3000 м с препятствиями на Олимпиаде в Париже оказалась омрачена жутким падением его главного соперника. За 200 м до финиша эфиоп Ламеха Гирма зацепил правой ногой барьер и на высокой скорости упал спиной на дорожку. Спортсмен потерял сознание и не шевелился, в то время как соперники либо обегали его, либо перепрыгивали.

Гирма — рекордсмен мира в стипль-чезе. Высшее мировое достижение он установил 9 июня 2023 года на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, пробежав дистанцию за 7.52,11. Он снёс мировое достижение катарца Саифа Шахина, державшееся 19 лет.

Но на крупных турнирах Гирма постоянно оставался вторым. Так было на Олимпиаде в Токио, так было на чемпионатах мира. Он ничего не мог сделать с марокканцем Эль-Баккали, который как раз на главных стартах показывал безупречный бег.

В Париж 23-летний эфиоп прилетел, чтобы победить марокканца. И в финале он делал для этого всё. На последнем круге Гирма и Эль-Баккали начали ускоряться, чуть-чуть потолкались и рванули вперёд за американцем Кеннетом Руксом, который внезапно включил турборежим за два круга до финиша и завёл всех остальных.

Гирма выбрал вроде бы удобную позицию для атаки американца, но на третьем с конца барьере случилось страшное. Он не успел подобрать правую ногу, задел барьер и на большой скорости спиной врезался в дорожку. Никакого контакта с соперниками у него не было — эфиоп упал сам. Пока шли медальные разборки, Ламеха лежал без движения. Как оказалось, и без сознания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эфиопа немедленно эвакуировали в госпиталь, зафиксировав на носилках. Информации о его состоянии долго не поступало. Оргкомитет Париж-2024 выпустил короткое заявление: «После падения Ламехе Гирме на месте была немедленно оказана медицинская помощь. Наши мысли с ним, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Оргкомитет находится в тесном контакте с НОК Эфиопии по поводу состояния спортсмена».

Но других новостей не было, пока менеджер сборной Эфиопии по лёгкой атлетике Эабиса Негесе Гелету не опубликовал в соцсетях фотографию из больницы, где Гирма лежит на кровати в форме национальной команды, причём его спортивный костюм показательно расстёгнут, чтобы была видна надпись «Эфиопия» на футболке.

Негесе написал: «Гирма восстанавливается. Сборная Эфиопии навестила его в больнице». До этого он же со ссылкой на тренера Тешоме Кебеде сообщил, что жизни спортсмена ничего не угрожает, но ему потребуется время на восстановление. Другой информации о рекордсмене мира до сих пор не было.

Андрей Шитихин

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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